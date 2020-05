Tiene 13 años y se recibió de cuatro tecnicaturas universitarias

Jack Rico terminó sus estudios hace una semana en el Fullerton College de California. El niño de trece años obtuvo cuatro títulos universitarios intermedios en solo dos años. La hazaña es la primera en la historia centenaria de la escuela.

"Todavía no puedo creer haber logrado algo como esto, no sabía que podía hacerlo”, reveló Jack a la cadena de noticias NBC. Historia, Expresión Humana, Comportamiento Social y Ciencias Sociales son las especialidades en las que Rico se graduó. "Me encanta aprender cosas nuevas, saber más sobre el mundo y sobre todo lo que nos rodea", le dijo Jack a la CNN.

El Fullerton College tiene alrededor de 21.000 estudiantes de distintos orígenes y estilos de vida. Sin embargo, el presidente del colegio, Greg Schulz, aseguró que el pequeño genio no puede evitar sobresalir entre la multitud. "No es común que un estudiante tan joven se inscriba en muchas clases por lo que Jack es famoso en el campus. Es una persona con una sabiduría que va más allá de sus años", contó Schulz en diálogo con NBC.

De origen latino, su familia asegura que Jack era especial desde chiquito . Cuando estaba por cumplir cuatro años, le preguntaron qué quería hacer para celebrar y el pequeño respondió con firmeza que su deseo era ir a la Casa Blanca.

"Le dije que era un gran viaje para un niño de tres años. Y lo desafié a que memorizara los nombres de todos los presidentes para hacer realidad su pedido", cuenta Ru Andrade, su madre. A la semana, Jack le dijo: "Ya conocía a los presidentes, pero ahora memoricé a los vices para que podamos ir ", recuerda Andrade.

La siguiente etapa de su adolescencia sucederá en la Universidad de Nevada, Las Vegas. El pequeño obtuvo una beca completa para recibirse allí de licenciado en historia. Respecto de lo que quiere hacer cuando crezca, Rico dijo que aún no tiene su vida resuelta: "Todavía estoy tratando de explorar mis intereses y descubrir lo que realmente me gusta hacer ".

Por ahora, durante el verano de la pandemia, el niño universitario solo quiere dedicarse a su amor por los videojuegos. Su meta es alcanzar un título de grado que, si mantiene el ritmo de estudio actual, podría obtener a los 17 años.