"Tormenta de Fuego": El cine como herramienta para no olvidar

La Patagonia arde en la memoria. "Tormenta de Fuego" es una poderosa pieza audiovisual que bucea en las causas y consecuencias del trágico incendio de 2021 que arrasó más de 14.000 hectáreas en la Comarca Andina.

A través de la lente de un nativo que sintió la impotencia de la distancia, la película se erige como un acto de denuncia y memoria, explorando las teorías y la impunidad que rodearon al desastre. Un relato visceral que busca mantener viva la herida para evitar que vuelva a ocurrir.

El cineasta Luciano Nacci presentó en el marco de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia el documental "Tormenta de Fuego", una poderosa pieza audiovisual que bucea en las causas y consecuencias del trágico incendio periurbano que arrasó más de 14.000 hectáreas en la Comarca Andina en marzo de 2021.

El documental, codirigido por Luciano Nacci y Axel Emilien, surge de una necesidad profunda y personal. Ambos cineastas, oriundos de la Patagonia, se encontraban en Buenos Aires durante la pandemia, sintiendo una "cierta impotencia" al ver a la distancia cómo el fuego consumía los bosques y las viviendas de su tierra. "Estábamos encerrados en nuestras casas mientras gente estaba perdiendo todo y nadie, en los medios, estaba prestando la atención suficiente", relata Nacci en una entrevista en el programa Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y YouTube @sudestadacines.

Fue esa sensación de lejanía y la falta de acción lo que los impulsó a tomar la decisión. "Pedimos un permiso de periodismo, agarramos el auto y salimos para allá. Estuvimos dos semanas filmando, hablando con la gente, charlando, intentando ver qué pasó", cuenta Nacci. El resultado de ese viaje se materializó en una película que, más allá de la denuncia, se concibe como un acto de memoria. "De alguna forma, nos gusta utilizar el cine para que colabore y, en este caso, para denunciar. La película la hicimos para que no vuelva a pasar", subraya el director.

"Tormenta de Fuego" no se limita a mostrar la devastación; explora las complejidades y las diversas teorías que circularon en torno a la causa del incendio. Desde la presunta implicación de empresas mineras o fallas en el tendido eléctrico hasta las recurrentes acusaciones contra las comunidades mapuches, el documental cuestiona las narrativas oficiales y mediáticas. "Siempre pasa lo mismo", afirma Nacci, "se da el incendio, agarran mapuches, los meten presos, como no hay ninguna prueba al respecto, en general los sueltan y cambia el tema de agenda, porque el incendio dura un tiempo y se olvida".

El documental también aborda la impunidad y la falta de respuesta ante la repetición de estos hechos. "Si no se sabe quién es, es porque conviene que no se sepa", sentencia Nacci, cuestionando la falta de voluntad política para investigar a fondo. La magnitud del incendio, que afectó a localidades como El Hoyo y Lago Puelo, no solo provocó la pérdida de más de 500 hogares, sino que dejó a muchas familias con secuelas emocionales y económicas. "Mucha gente todavía no ha vuelto a reconstruir su casa, algunos siguen alquilando, otros se fueron a otros lugares y mucha gente también quedó con secuelas", lamenta Nacci.

Con una estructura narrativa que combina imágenes impactantes, testimonios desgarradores y un análisis profundo, "Tormenta de Fuego" se erige como un documento imprescindible para entender la tragedia de 2021. Es un llamado de atención sobre la vulnerabilidad de la Patagonia frente a los incendios intencionales, que se repiten "todos los años, aparentemente es una cuestión intencional", y sobre la necesidad de proteger un ecosistema único.

La labor de Nacci y su equipo no solo contribuye a la memoria histórica, sino que también utiliza el cine como una herramienta de visibilización y resistencia, un faro que ilumina una herida aún abierta en el corazón de la Patagonia. La película invita a la reflexión y al debate, reafirmando que el arte, en este caso, es un vehículo esencial para la verdad y la justicia.