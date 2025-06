Tras ocho años, Martín Villagrán dejó de ser técnico de Gimnasia

Con la finalización de la edición 2024/25 de la Liga Nacional de Básquet para el Mens Sana, Martín Villagrán dejó de ser el entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, tras 8 temporadas al mando del conjunto patagónico.

El club lo confirmó este viernes a través de una conferencia de prensa en las instalaciones del Socios Fundadores, agradeciendo el compromiso y la dedicación del técnico, quien asumió el cargo en 2017. Bajo su conducción, el equipo patagónico logró mantener una identidad competitiva, clasificando a varios playoffs y logrando la obtención de la Copa Super 20, en el año 2023 y el tercer lugar en la Liga Sudamericana en 2024, además de consolidar al equipo sureño como uno de los animadores constantes de La Liga en las últimas temporadas.

Villagrán, de extensa trayectoria dentro del club, fue parte fundamental del cuerpo técnico durante más de una década compartiendo el banco de suplentes en su etapa de asistente junto a entrenadores como: Marcelo Richotti, Miguel Arcángel Volcán Sánchez y Gonzalo García, sino que también dejó una huella en el desarrollo de jugadores jóvenes y en el fortalecimiento del proyecto deportivo a largo plazo, desde sus inicios en las formativas del club Mens Sana.

El presidente de Gimnasia, Pablo Ivanoff, en conferencia de prensa dijo: “Estuvimos reunidos con Martín para informar la no continuidad para la próxima temporada, nos expresó los deseos de cambiar de aire y desde el club lo vemos con buenos ojos. Después de un largo proceso de muchos años exitosos, estamos tristes, por un lado, pero muy contentos por todo el camino que hemos hecho, que alguien que comenzó en las divisiones inferiores pueda haber hecho todo el proceso, salir campeón del Super 20. Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento y muy felices de todo este proceso”.

Al respecto, Martín Villagrán expresó: “Simplemente agradecerles, son muchos años acá, en el club, agradecerle a la comisión directiva y a todos los que conforma a la familia de Gimnasia, son 33 años en la institución, no fue fácil tomar la decisión, es lo que siento, el cual me abrió las puertas cuando tenía 11 años y me dio la posibilidad de hacer todo este camino profesional, amistades, relaciones, ganar, perder. Lo más importante que me llevo es la persona, poder irme vacío, haber entregado todo como persona y como profesional.”

“Esta es una profesión de altas pulsaciones, donde todo el mundo está arriba, pero yo laburé totalmente tranquilo, me dejaron ser, siempre en el marco de tratar de dejar a Gimnasia en lo más arriba, con las armas que teníamos, agradecerle a toda la familia del Verde, a los directivos, a la gente, al público con tanto cariño. Me voy en paz, me voy feliz y buscando un nuevo desafío”, señaló Villagrán.

Los números de Martín Villagrán como técnico de Gimnasia: 322 partidos en La Liga, con 195 partidos ganados y 127 derrotas, con un 60.56% de victorias. Mientras que, por Copa Super 20, dirigió 48 encuentros, con 31 victorias y 17 caídas, con 64.5%.