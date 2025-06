Villagrán: "hay que ver lo mejor para la institución y para uno"

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia acaba de culminar una nueva temporada en la Liga Nacional de Básquet, tras caer en el quinto juego de la Reclasificación ante Ferro Carril Oeste, lo que le impidió meterse en cuartos de final, y es hora de empezar a barajar y dar de nuevo.

En ese marco, el director técnico Martín Villagrán dialogó con El Patagónico sobre su futuro e hizo un balance de lo que fue una dura temporada, donde le tocó remarla nuevamente y, esta vez, con un equipo completamente nuevo, con el cual casi logra un objetivo impensado.

- Martín, más allá del balance de lo que fue esta última Liga de Gimnasia, me gustaría saber si vas a continuar o no. Es la pregunta que siempre nos hacemos, cada vez que Gimnasia termina una temporada. ¿Se puede adelantar hoy cuál es tu futuro?

Mañana (viernes) a la tarde me tengo que juntar con los dirigentes del club y ver qué quieren ellos, escuchar y tomarse un tiempo. Recién terminamos, quedamos afuera y hay que tomarse un tiempito para ver qué es lo mejor para la institución y para uno.

- Más allá de que falta la reunión, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuál es el porcentaje, en cuanto a la posibilidad de continuar o no?

No hay un porcentaje, es imposible saberlo, porque primero tenés que hablar con los directivos del club y ver qué opinan, qué quieren y también qué es lo que pretende uno. Así que estoy tranquilo, esperando la reunión y ver qué puede llegar a salir.

- ¿Cómo viviste esta campaña, teniendo en cuenta el resultado final y las expectativas?

Sabíamos que era un año de transición, con un equipo totalmente nuevo. El único jugador que repetí fue un Sub 23, Emi Toretta. Después, dos chicos que venían de jugar la Liga de Desarrollo, como “Marti” Dato y Chacón, que habían tenido participación el año anterior; Carlitos Rivero, un chico muy joven que viene de jugar en la segunda categoría; un emblema como Nico De los Santos y cinco extranjeros que no conocían la categoría. En principio fueron cuatro y Ezequiel Paz, que a la cuarta fecha se fue porque estaba cansado, ya que venía de jugar en Ecuador. Fue una temporada compleja. Cuando terminamos los primeros 19 partidos, estábamos en la posición 15 y tuvimos una reunión con los directivos para tratar de clasificar a playoffs. Había que ganar 11 juegos de 19 y ganamos 12. Tuvimos una racha de diez victorias consecutivas que en un momento nos hizo estar 7. Necesitábamos ganar un partido de los últimos cuatro, no lo pudimos hacer, quedamos en la colocación 9 y nos encontramos con un Ferro que de los últimos 10 partidos ganó 8. Lo agarramos en alza y ellos nos agarraron en baja. Desde que clasificamos después de Regatas, con el partido que ganamos por 40 puntos, inconscientemente nos distendimos un poco.

- Me imagino que habrá sido una de tus temporadas más difíciles, en cuanto al armado del equipo, pero se llegó donde se llegó cuando por ahí ni se pensaba en clasificar, teniendo en cuenta las cosas que pasaron. ¿Qué es lo que un cuerpo técnico tiene que tener hoy en un club, para estar tranquilo?

Lo más importante es el respaldo de los dirigentes y, obviamente, en Gimnasia uno lo tiene. Y después, en el armado del equipo tienen mucho que ver las cuestiones presupuestarias. Este año se llenó de jugadores extranjeros porque era lo que se podía, ya que muchos nacionales nos dijeron que no, pese a que el club hizo un esfuerzo económico muy grande. Tranquilidad para trabajar en el club, tenés. El club está muy ordenado, no hace locuras económicas, es una institución que tiene buenos departamentos, se viaja bien. Y siempre hablamos del factor logístico, porque nosotros viajamos 33.500 km y por ahí los equipos de Buenos Aires viajan 11.000 km. Eso hace que se vea reflejado en el presupuesto. Lo que hace Gimnasia y sus dirigentes, es para sacarse el sombrero por el esfuerzo económico que hacen, jugando desde tan lejos y tratando de mantener a Gimnasia en los primeros planos. No hay que olvidarse que Gimnasia, en 36, 37 años, solamente accedió una vez al campeonato de Liga Nacional, con un gran técnico como Fernando Duró, y la otra vez lo hizo en un Super 20 con Gonzalo García y en otro Super 20 conmigo. No es para nada fácil acceder a esos lugares de privilegio, y el club siempre trata de poner a Gimnasia lo más competitivo posible con las armas que tiene.