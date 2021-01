Trelew volvió a aumentar en un 50% los casos positivos

Hay cada vez más jóvenes que transcurren la enfermedad de manera leve, pero que disparan exponencialmente el contagio a adultos mayores o personas con factores de riesgo, mientras las terapias del Hospital otra vez están colmadas, según reveló la directora del nosocomio, Mariela González (foto).

“Aunque hayamos visto que tuvimos una semana o dos semanas con un disminución de casos, tenemos que seguir con las medidas de cuidado”, demandó la médica.

“Desde Navidad hasta ahora ha ido aumentando de nuevo el número de casos. Veníamos con un promedio semanal de 500 casos y hoy estamos 754 activos, sólo de Trelew”, remarcó con preocupación.

“Hoy tenemos 30 nuevos casos, ocho con nexo y los otros 22 en investigación, de los 754 activos, 721 están en sus domicilios y los restantes 33 están internados”, reveló.

“Son 999 contactos estrechos, que siguen siendo altos porque nunca logramos que un positivo sólo tenga como contactos estrechos a sus convivientes, siempre va más allá. Son en promedio más de 10 contactos estrechos por caso positivo”, señaló González.

“Hay mucha gente joven contagiada, pero la mayoría está en su casa, mientras se dispararon los casos de las personas con enfermedades previas o un adulto mayor que termina internado”, expuso la directora del Hospital de Trelew.

Respecto del Plan Detectar destacó que “empezaron a aplicar la modalidad de números. Lo van a hacer lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 12 en el Gimnasio Municipal Nº 2, sobre la calle Moreno”.

Apuntó que “nos pasa que en las colas había mucha gente que no hay que testear porque se va a sacar la duda, no está segura o porque ya es positivo y no debería hacerse un testeo, sino estar aislada. Y entonces se empezaron a dar números para evaluar cada caso y evitar que lleguemos a un punto donde no se podemos hisopar más porque no tenemos más test para continuar”.

Puntualizó que “en la UTI 1 tenemos ocho pacientes, todos respirados, o sea completa. En la UTI hay 7, de los cuales hay cinco que están en ARM; en clínica médica hay 14 pacientes. En la tercera terapia hay un solo paciente respirado, pero tampoco dejan de ingresar pacientes a la guardia. Las dos principales terapias están completas y tenemos que empezar a ver la derivación a centros privados para liberar camas porque más del 50 por ciento tienen obras sociales”.

Dijo que “la situación de los sanatorios privados también es complicada porque tienen muchos pacientes polivalentes internados. Empezaron a liberar camas para pacientes Covid, pero tampoco son muchas porque históricamente no tenemos tantas camas de terapia en la ciudad”.