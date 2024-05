Trevelin recibe a lo mejor del Levantamiento Olímpico Provincial

Organizado en conjunto por las Escuelas de Levantamiento Olímpico de Comodoro Rivadavia, Rawson y Trevelin, toda la actividad se concentrará en el Polideportivo Municipal de la localidad cordillerana. El evento contará con el respaldo de Chubut Deportes y la Secretaría de Deportes de Trevelin.

En esta oportunidad, la fecha del Torneo Provincial estará dividido en dos jornadas: El viernes 31 de mayo una capacitación con deportistas, y la competencia del sábado 1 de junio.

Programa

Jornada 1: Viernes 31/05 - Capacitación

- 14:00 Presentación breve del deporte, sus características específicas y su desarrollo a nivel provincial. Ejercicio del arranque: modalidad clásica y su metodología.

- 17:00 Observación práctica de los deportistas que participarán en el torneo provincial.

- 18:30 a 20:00 Modalidad práctica. Metodología de la enseñanza del arranque. Derivados para la enseñanza en cualquier deporte.

Jornada 2: Sábado 1/06 - Torneo Provincial

- 9:00: Pesaje único.

- 10:00 a 11:00 Tanda Sub 12 masculina y femenina.

- 11:30 a 13:00 Tanda femenina Sub 15 / Sub 17 / Sub 20 / Absoluta.

- 13:30 a 14:30 Tanda masculina Sub 15 /Sub 17 / Sub 20 / Absoluta.

- 14:30 Premiación de todas las categorías.

- 15:00 a 17:00 Devolución e intercambio de la observación del torneo. Ejercicio del envión. Modalidad clásica y su metodología.

- 17:00 a 19:00 Modalidad práctica de la enseñanza metodológica del envión. Derivados del ejercicio para otros deportes.

- 19:00 a 20:00 Consultas puntuales y charla de intercambio. Cierre.