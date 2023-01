Turquía calificó de terrorista a un jugador de la NBA y puso recompensa

Cuando el conflicto entre las partes no podía escalar más allá, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan dio un paso más y, según informó el diario New York Post, ofreció una recompensa de medio millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura de uno de sus principales enemigos. Claro, no hablamos de otro político, ni de un terrorista, aunque para Erdogan lo haya puesto en la lista de los principales. Se trata de Enes Kanter, el mejor jugador de básquet turco de los últimos 15 años y NBA desde hace 12 años hasta hace pocos meses. Talentoso pivote que desde 2021, cuando consiguió la nacionalidad estadounidense, se llama Enes Freedom (Libertad), un cambio de apellido que también tiene que ver con la pelea con su familia y, lógicamente, con sus creencias político y religiosas que lo han hecho enfrentarse duramente a Erdogan y su partido Justicia y Desarrollo, fundado en 2001.

“Debido a mi plataforma y el lugar que ocupo, cada vez que digo algo, va a todas partes y el gobierno turco odia eso. Están realmente hartos de eso, y dijeron ‘ya es suficiente’ y están haciendo todo lo posible para callarme. Pero lo de la recompensa convierte la situación en algo muy peligroso. Antes, la inteligencia turca estaba detrás de los nombres de la lista, pero ahora todo el mundo lo hará por el dinero”, señaló el jugador. No obstante, aseguró que no desistirá en su objetivo: “Realmente quiero mostrar al mundo cómo es Erdogan. Los líderes de occidente juegan con un dictador”, completó dejando claro que la información del Post era verídica.

En la actualidad, el jugador de 29 años reside en Washington DC, protegido por el FBI y la policía local, tras jugar su último partido en la NBA hace casi un año, el 8 de febrero del 2022, cuando todavía estaba en Boston.