Un argentino creó un "chimichurri cannábico" que es furor en EEUU

Un argentino se volvió famoso por crear el "chimichurri cannábico" luego de que se mudara a Las Vegas, Estados Unidos, a finales de 1990 con la esperanza de iniciar un local gastronómico con choripanes y empanadas que atraiga a miles de turistas.

La particular receta de Pablo Rodríguez se encuentra en "Made In Argentina", a pocas cuadras del lujoso Luxor Hotel & Casino. "Mis abuelos emigraron a Argentina del norte de España. Mi papá tuvo su restaurante y ahora me toca a mí seguir la tradición familiar. Crecí viendo el buen servicio que se le brindaba a la clientela, cuidando los pequeños detalles, usando ingredientes naturales, típicos de mi tierra", contó.

La típica salsa argentina que se utiliza para acompañar las carnes asadas, por ejemplo, está acompañada de gotas de cannabidiol (CBD). En este sentido, en la actualidad, Pablo tiene la intención de agregar tetrahidrocannabinol (THC) "para que sea más pegador".

Milanesas a la napolitana, a caballo, empanadas, ñoquis, canelones, parrilla, choripanes, flan con dulce de leche y postre vigilante son algunas de las opciones que se pueden encontrar en el menú del clásico bodegón argentino dentro del territorio estadounidense.

En la "La Ciudad del pecado", Nevada, la marihuana no debe salir de la jurisdicción del consumo medicinal y recreativo. En tanto, en la actualidad, el negocio se mantiene en la búsqueda de nuevos empleados ya que cuenta con ocho trabajadores únicamente.