Un pitbull atacó y casi mata a un nene de siete años

Un chico de siete años que iba con su madre al supermercado fue atacado por un perro de raza pitbull, que le produjo graves heridas en las piernas y tuvieron que darle 25 puntos de sutura en ambas.

El hecho ocurrió en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, en el barrio La Quinta, donde los menores “ya no salen más a jugar a la calle” debido a la presencia del peligroso animal, indicó Cintia Rosales, madre de la víctima.

En declaraciones a C5N, la mujer dijo que debido a las mordidas que sufrió en las extremidades inferiores, el nene no puede estirar las piernas y eso le dificulta caminar. Además, tiene una dificultad visual y debe usar anteojos, que terminaron rotos durante el feroz ataque.

“El perro se lo sacaron los vecinos a mi hijo. En ese momento creí que me lo iba a matar. Quería que nada malo le pase a mi hijo. No quisiera que a ningún otro niño le pase esto”, expresó Cintia, asegurando que “desde que pasó esto, los niños no salen a la calle a jugar”.

La madre del niño atacado aseguró que, para tener una mascota con ese nivel de agresividad, su dueño debe tenerlo en un lugar más grande; dijo además que la casa de donde salió no tiene rejas y ya pasó en otra oportunidad que el mismo animal persiguió a una niña, pero no llegó a atacarla.