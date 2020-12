Una médica comparó al aborto legal con el exterminio nazi

La senadora Beatriz Mirkin la interrumpió señalando que esas afirmaciones son ofensivas: "como madre, judía, que no he realizado nada como los nazis, ni nadie ha realizado, que venga a decirnos cómo tenemos que votar para no ser genocidas nazis".

Este miércoles se lleva a cabo un nuevo día de exposiciones en las comisiones de la Cámara alta para debatir el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Todo transcurría en total tranquilidad, a pesar de las posiciones opuestas, hasta que una médica genetista comparó el aborto con el exterminio nazi durante el holocausto, algo que fue fuertemente repudiado por la senadora Beatriz Mirkin.

"La historia ha demostrado tristemente que aquellos que tienen el poder pueden decidir cómo se legisla sobre la vida de los otros. Lo hemos vivido en la conquista de América con el exterminio de las comunidades originarias y su cultura; el secuestro y esclavitud de las personas africanas; en los programas de exterminio de personas con discapacidad en la Alemania Nazi. Todas estas acciones estaban avaladas por la legislación vigente", dijo Graciela Moya en su exposición de siete minutos ante senadores y senadoras que integran las comisiones de la Banca de la Mujer, Justicia y Salud.

Luego de esta curiosa comparación, la senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin, le respondió: "Yo no le voy a permitir ni a ella ni a nadie, como madre, judía, que no he realizado nada como los nazis, ni nadie ha realizado, que venga a decirnos cómo tenemos que votar para no ser genocidas nazis".

Otros legisladores repudiaron los dichos de la médica “celeste”, que luego aclaró: "Me referí al programa de exterminio aktion t4 que eliminaba en forma deliberada a las personas con enfermedades, con discapacidad".

Nuevamente, Mirkin la interrumpió y manifestó indignada: "no se lo voy a permitir, me afecta personalmente. Usted está planteando que estamos a favor de una posición se asimila a eso. Soy judía. No se lo voy a permitir, se ha pasado ya de la rosca".

En tanto, la senadora Norma Durango y presidenta del plenario, le pidió a la expositora que cuide las formas y el vocabulario en base a los reclamos de sus pares durante la reunión.