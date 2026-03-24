ARA San Juan: técnicos señalan que el submarino omitió ensayos críticos

Peritos y exautoridades navales coincidieron en que el submarino no completó pruebas esenciales antes de su última misión. Un audio incorporado al juicio refuerza la hipótesis de limitaciones operativas previas.

El juicio que investiga el hundimiento del ARA San Juan incorporó en las últimas audiencias declaraciones técnicas que ponen en foco el estado operativo de la nave antes de su desaparición, en noviembre de 2017. Según expusieron testigos ante el tribunal, el submarino habría salido a mar abierto sin completar ensayos fundamentales vinculados a su desempeño en condiciones extremas.

Fabián Walter Krawinkel, exjefe de Logística y Planificación del área de submarinos, sostuvo que las pruebas de velocidad y profundidad máxima “nunca se realizaron”. Indicó que estos controles resultan imprescindibles para verificar el funcionamiento del buque y explicó que un problema en un portafusible impidió finalizar los ensayos. En ese sentido, remarcó que las fallas eléctricas no son inusuales debido a la complejidad del equipamiento de la unidad.

En la misma línea, el excomandante Víctor Manuel Pereyra afirmó que los ensayos de mayor exigencia se ejecutan únicamente después de validar etapas previas. Recordó que durante su gestión, entre 2014 y 2015, el submarino aún tenía inspecciones de mar pendientes y deslizó que el siniestro pudo haber estado precedido por una pérdida de control de profundidad.

Durante la audiencia también se reprodujo un audio del capitán Pedro Martín Fernández, quien estaba al mando del ARA San Juan. La grabación, realizada en abril de 2017 en un ámbito interno de la fuerza, describía restricciones operativas meses antes del hecho. Allí se advertía que la nave tenía limitada su velocidad y que su profundidad máxima era de 100 metros, además de registrar ruidos anómalos en la línea de eje al detener la marcha.

Si bien la fiscalía y las querellas plantearon objeciones a la difusión del material por su carácter sensible y el impacto en los familiares, el tribunal resolvió incorporarlo como prueba.

El proceso judicial apunta a determinar la responsabilidad de cuatro exoficiales de la Armada Argentina por el hecho que provocó la muerte de 44 tripulantes. En esta etapa, la atención está centrada en peritajes e informes técnicos que permitan reconstruir las condiciones de mantenimiento y operatividad del submarino.

En paralelo, continúa el debate por el acceso a documentación clasificada. Estos registros requieren autorización estatal para su difusión, aunque la justicia habilitó la exhibición parcial de algunos contenidos con el objetivo de avanzar en la investigación sin comprometer información sensible.

Mientras la querella sostiene que existieron advertencias técnicas que no fueron atendidas, las defensas afirman que la embarcación cumplía con los protocolos vigentes y que su ingreso a dique seco estaba previsto para 2018. El hundimiento del ARA San Juan en aguas del Atlántico Sur se mantiene como uno de los episodios más trágicos en la historia naval argentina.