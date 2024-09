Una mujer asegura haber trabajado para Wanda Nara y le reclama una suma millonaria

Hace dos años Wanda Nara se vio envuelta en una polémica que terminó en la Justicia cuando una exempleada que trabajaba en su casa de Italia, llamada María Carmen Roboledo la acusó de no pagarle el sueldo durante dos años y medio. La denuncia fue caratulada por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre. El domingo en el ciclo de Laura Ubfal contaron que la conductora recibió una nueva demanda.

Se trata de Analía Alvarado, quien habría trabajado como niñera para la familia de la conductora de Bake Off Famosos. “El tema hoy lo está manejando el doctor Martín Francolino. Acá hay una declaración de rebeldía para Wanda Nada y además un tema de que la embargarían por esta deuda que ya lleva años”, presentó el caso la periodista, en su ciclo Team Ubfal, al abogado de la denunciante. “Nosotros planteamos una demanda con Analía Alvarado, en principio, por haber trabajado para Wanda durante el lapso de un año y medio en negro, específicamente, o estando en blanco. Y bueno, se planteó la demanda. Se empezó a correr traslado y no aparecía forma alguna para notificar a Wanda de la demanda”, detalló.

Sin embargo, Teleshow se comunicó con Ana Rosenfeld, abogada de Nara, quien asegura que la mujer nunca trabajó para la familia y que incluso, no recibieron ninguna notificación. “El domingo estábamos juntas en Chateau y nos enteramos cuando lo vimos por televisión. Todo el mundo sabe que Wanda vive ahí cuando está en Argentina, incluso si la quieren notificar lo pueden hacer en Ezeiza, porque entra y sale todo el tiempo”, explicó la letrada.

“La denuncia es intrascendente y hasta es antiético hacerlo de ese modo. Las demandas se notifican en domicilio, no en un programa de televisión, así que desconozco el contenido de la demanda”, agregó a este medio siguiendo la misma línea.

LA DENUNCIA MEDIATICA

“En 2013 Analía comienza a trabajar con Wanda Nara, en el final de la relación que tenía con Maxi López”, contó el periodista Guille Barrios. “Por eso ella cuenta que la llevaron a la Fiscalía y que quería que hable mal de Maxi. Era ese momento en el que se peleaba por la casa de Santa Bárbara. Ahora Wanda y Maxi son amigos, todo bárbaro, pero Analía nunca cobró”, agregó Ubfal. “Desde 2013 a 2016 fue la relación laboral y desde 2016 la está intimando por lo que cobraba en ese entonces, tres millones. Esto tarda en hacerse público y mediático”, detalló Barrios.

En comunicación telefónica, el abogado Francolino explicó la situación: “Presentamos una demanda por haber trabajado para Wanda en el lapso de un año y medio, en negro específicamente, no estando en blanco. Se empezó a pedir diferentes oficios a diferentes domicilios que ya tenían constituidos hasta que le planteamos al juzgado la rebeldía y que quede notificado bajo responsabilidad de parte”, señaló el letrado en el ciclo de América.

“Hoy está obviamente con oficios, con los diferentes bancos para pedir informe de cuentas bancarias, si tiene letras de cambio, si tiene cuentas en el extranjero o en el exterior para empezar a pedir el embargo”, contó, momento en el que la periodista indagó sobre la cifra que la empresaria le está debiendo a su exempleada.

“¿De cuánto es el monto?”, preguntó. “El monto es muy alto. Es en pesos, pero es altísimo. Estás hablando ya con los intereses, las costas y todos los años que pasaron, vas a tener una demanda fácil de más de 20 millones de pesos”, contó. En ese momento Cristian U, panelista del ciclo intervino. “Son 20 mil dólares. Para Wanda es un par de zapatos”, lanzó. “Sí, pero no los paga”, fue contundente Ubfal. “Ella nunca contestó. A Wanda Nara nunca se la localizó, nunca contestó la demanda. No sé si es por no tener el domicilio, por estar continuamente de viaje o porque realmente no quería contestar la demanda”, concluyó.

EL ANTECEDENTE CON SU EMPLEADA EN MILAN

En agosto de 2022 la mediática recibió una denuncia que presentó Carmen Roboledo, quien contó que trabajó para la mediática en dos oportunidades. La última vez fue en 2019, pero dijo que desde entonces no recibía una remuneración por cuidar la casa que la empresaria y el futbolista tienen en las afueras de Milán.

“Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, contó la propia Carmen en aquel momento en una entrevista realizada por Carmen Barbieri en Mañanísima.

“Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, agregó. “Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, contó la empleada.

Estas palabras motivaron a un fuerte descargo de la mediática en sus redes sociales. “Para ir terminando con tanta pavada y darle tanta prensa a esta señora y a todo su entorno, que por lo visto les encanta tener dos segundos de fama, acá les voy a poner los documentos de la señora que según sus ‘amigas’ nunca tuvo, los cuáles tramité yo misma y pagué cada gasto de dichos documentos”, escribió Wanda.

“Aclarando también que le tramité documento italiano para estar legalmente en Europa. Ya los dejé hablar demasiado, ahora hablemos con la verdad...”, concluyó en aquella oportunidad.