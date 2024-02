"Vamos a construir el futuro de Comodoro entre todos"

La ceremonia tuvo lugar en el Club Huergo y contó con la presencia del viceintendente Maximiliano Sampaoli; el vicegobernador Gustavo Menna; los diputados nacionales José Glinksi y Ana Clara Romero; el titular de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina, Javier Leal de Ibarra; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Lidia Blanco; funcionarios municipales y provinciales; y legisladores de la provincia.

Ademas, estuvieron presentes los intendentes y jefes comunales de Rada Tilly, Mariel Peralta; Sarmiento, Sebastián Balochi; Río Mayo, Gustavo Loyaute; Dolavon, Dante Bowen; Lago Blanco, Micaela Bilbao; Gastre, Marcelo Aranda; Caleta Olivia, Pablo Carrizo; Cañadón Seco, Jorge Soloaga; y Perito Moreno, Matías Treppo; la secretaria de Gobierno de Río Gallegos, Sara Delgado; la jefa de Relaciones Institucionales de YPF, Mariana Bersán; los referentes de PAE Horacio García, Daniel Felici y Gastón Malvos; vecinalistas; representantes de SOEM, UOCRA y Petroleros Jerárquicos; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; veteranos de la Guerra de Malvinas; y miembros de distintas instituciones.

En su discurso, el mandatario comodorense expuso: “hoy no es un día más para la ciudad, que celebra sus 123 años, pero sí lo es en la construcción de la historia colectiva de la región. La colaboración, el trabajo en conjunto y la unión de todos en pos del objetivo común está más allá de nuestras diferencias y procedencias; el sacrificio y la voluntad inquebrantable para plantarnos y defender lo nuestro está intacto”.

Continuando en ese tenor, indicó: “este desafío será difícil porque el programa económico que está implementando el gobierno nacional está teniendo efectos negativos muy fuertes tanto en las provincias como en los municipios de todo el país”.

“No subestimo la importancia de tener las cuentas públicas ordenadas y equilibradas, de hecho este municipio es ejemplo de eso, pero a eso se debe llegar paulatinamente, con acuerdos sólidos y a través de un amplio debate”, argumentó.

En esa línea, sostuvo: “el actual modelo nacional es doloroso e injusto para la población. No hay ningún libro de economía que diga que los equilibrios fiscales y económicos deben ser a costa del sufrimiento de los trabajadores y del pueblo; los números deben cerrar, pero con todas las provincias y sus habitantes adentro”.

“El gobierno nacional decidió eliminar el Fondo Compensador al Transporte Público del interior, por eso acompañamos al gobernador en la presentación ante la justicia federal para que se frene esta medida de carácter unitario. Lo mismo sucede con la educación, ya que eliminaron el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y con la obra pública, que ha sido paralizada”, aseveró.

En ese sentido, manifestó: “no estamos poniendo excusas, sino que ya estamos trabajando en todas estas cuestiones desde el primer día de nuestra gestión, y ya tenemos diseñadas varias medidas y respuestas para abordar cada una de estas problemáticas”.

“Comodoro aportó 300 mil millones al país y ¿nosotros tenemos que ir a pedir subsidios? Nosotros no queremos subsidios, queremos que nos den lo que nos corresponde. Nos debemos ese derecho para no tener que pedir fondos para infraestructura escolar o de salud, si nos dan lo que nos corresponde y lo administramos bien, no nos va a pasar esto”, enfatizó.

Del mismo modo, señaló: “no prosperó la adhesión a la emergencia que impulsa el gobernador de Chubut. En su momento, dije que no lo vamos a dejar solo al mandatario provincial, ya que los problemas del hospital, en las escuelas y en la seguridad son también nuestros. Pero vamos a insistir y profundizar nuestros argumentos para explicarles mejor a los opositores, porque el diálogo y el consenso deben ser el camino, sin espacio para las especulaciones. Vivimos en Chubut, los problemas de la provincia son también de la ciudad”.

Por otro lado, el intendente remarcó: “realizamos en nuestra ciudad el 1° Encuentro del Foro Patagónico de Ciudades Atlánticas, donde construiremos una agenda estratégica de desarrollo, en principio con otras tres ciudades de la Patagonia, como son Río Grande, Río Gallegos y Viedma. Debemos pensar al mar como base de riqueza, de soberanía, de ambiente y de futuro; volver a potenciar nuestro puerto, recuperar la Zona Franca, la industria pesquera y los permisos pesqueros, esas son metas que nos hemos trazado y que vamos a cumplir”, recalcó.

Asimismo, destacó: “tomé la decisión de iniciar una auditoria económica y financiera sobre los servicios concesionados, para definir el alcance y la calidad de los mismos y transparentar su estructura de costos. Las tarifas tienen que ser justas, equitativas y razonables, se lo merecen nuestra Cooperativa, la ciudad y todos sus habitantes”.

Respecto a la situación de YPF, expresó: "está en el centro mismo de nuestra historia y su desarrollo. Aquí nació, creció, se privatizó y se recuperó, por eso la responsabilidad y su deuda para con Comodoro y su futuro es evidente, y así lo haremos valer. No vamos a discutir precios, vamos a discutir valores, los que conforman la ciudad y los que conforman la empresa”.

Para finalizar, Macharashvili enfatizó: "tengo la convicción de que el camino se construye con diálogo y consensos. Ya dije que la grieta queda atrás para todos los que tenemos vocación de futuro, de trabajo por un ambiente sano de la mano con todos los sectores empresariales, sindicales, organizaciones y actores sociales, docentes, comerciantes, artistas y líderes religiosos”.

“Con esta fuerza, esta certeza y con estas ganas vamos a defender lo nuestro, celebramos nuestro aniversario y vamos a construir el futuro desde acá, todos juntos y unidos en este duro tiempo que viene, dejando de lado las diferencias secundarias, priorizando la historia y el destino común que nos hermana. Cuando digo que se acabó la grieta, no es una consigna ni un slogan, lo digo desde lo más profundo de mi corazón y de la fe en mi ciudad y en mi pueblo”, concluyó.

CAMINO DE CIRCUNVALACIÓN

El gobernador Ignacio Torres coincidió con el intendente de Comodoro al afirmar: “hay una serie de medidas que nos vienen perjudicando y vamos a defender los intereses de mi provincia y de Comodoro. Nunca voy a ser alcahuete del gobierno nacional ni a dejar en banda a un intendente, sea del color político que sea”.

“No se trata de partidismo ni de revanchismo falso, nosotros queremos vivir en paz y no necesitamos nada de Nación, pero que no nos toquen los recursos que son nuestros; nos están reteniendo, por día, el valor de una escuela. Es frustrante ver cómo todo lo que logramos hoy quieren detonarlo por un capricho”, apuntó.

Por otro lado, el gobernador anunció: “la Circunvalación de Comodoro Rivadavia la vamos a hacer nosotros, aunque tendría que hacerla el gobierno nacional. Es una obra muy importante y necesaria, lo que quedo a la vista con la situación que se vivió con el corte de la Ruta 3. Para concretarla, vamos a utilizar la traza de la Ruta 37”.

Finalmente, Torres manifestó: “espero que, después de hoy, podamos decir que este aniversario fue un quiebre decisivo para el desarrollo de esta ciudad y de la provincia. Tenemos que seguir trabajando juntos, por el desarrollo, la producción y en defensa de lo nuestro”.