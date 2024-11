Vecinos apoyaron al hombre que hizo "justicia por mano propia"

Este martes se celebró la audiencia de control de detención y apertura de causa para quien mató a Sebastián Barría, quien ingresó a robar a su vivienda del barrio Radio Estación en compañía de un cómplice. El hecho ocurrió el último domingo a la tarde y apenas recibió dos impactos de bala, Barría fue trasladado al Hospital Regional, donde fallecería tres horas más tarde.

De inmediato, la Policía demoró a un grupo de vecinos, pero quien disparó se presentaría solo en la comisaría para admitir su responsabilidad. Quedó detenido.

En la audiencia judicial de hoy, un grupo de vecinos decidió hacerse presente en los tribunales del barrio Roca para manifestar su solidaridad con quien defendió sus bienes de quienes habían ingresado a su vivienda. En este contexto, se supo el lunes que Barría era sospechoso de una serie de robos ocurridos en los últimos días en zona norte y que justamente ese domingo por la mañana su domicilio había sido allanado. Así lo expresó el segundo jefe de la Unidad Regional, Javier Orellano.

Este martes, una de las vecinas del hombre que le disparó a Barría, Inés Calatayud, expresó en declaraciones a Radio Camioneros que “venimos sufriendo robos desde hace mucho y aunque yo no coincido con la justicia por mano propia, hay que estar en el lugar. Por más que haya más comisarías, si la Justicia no toma las cosas como corresponde, de nada vale”.

La mujer recordó que “estas personas venían robando toda la semana en distintas partes; tenían terrible prontuario. Y yo me pregunto qué hacían sueltos. ¿Qué hace suelta una mujer muy conocida en el ambiente que anda todo el día con una criatura en un auto utilizándola como escudo? Si la Justicia no hace su trabajo, no podemos hacer nada y tenemos que estar acá desde las 9 de la mañana haciéndole el aguante a un vecino que trabaja todo el día… él, su señora, toda su familia porque este hecho les truncó la vida a todos”.