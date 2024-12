Villarruel y los aumentos en el Senado: "comentarios ignorantes"

La Vicepresidente volvió a dejar en claro que desde su cargo no puede impedir que los senadores se aumenten las dietas.

Tras las nuevas críticas emitidas por el presidente Javier Milei, la vicepresidente Victoria Villarruel dejó en claro una vez más que desde su cargo no tiene las facultades para impedir que los senadores nacionales se aumenten el sueldo. Trascendió que en febrero cobrarán en promedio unos 9,5 millones de pesos.

Villarruel hizo su descargo luego de un crítico comentario publicado por un usuario en la red social X, quien le reclamaba a la titular de la Cámara Alta por las subas en las dietas de los senadores: "¿Ya cobraste el aguinaldo del Senado? ¿O todavía no? Dedicate a bajarle los monstruosos sueldos a los cu... deshilachados del Senado y después salís a decir feliz navidad y todas esas pelo... Vamos dejando X y empecemos a hacer algo por el país y la gente".

“Para terminar con los comentarios ignorantes, no cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado", comenzó la Vicepresidente en su descargo como respuesta al usuario que se expresó en la misma sintonía con lo que había planteado anoche Milei.

Y aprovechó para aclarar nuevamente la situación: "No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto, Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va”.

Su respuesta toma trascendencia al darse horas después de que el propio Javier Milei criticara los aumentos en los sueldos de los senadores.

“Levantan la manito, se suben la dieta y se inventan el aguinaldo. Dos veces lo hicieron. Y después tenemos un impostor (Francisco Paoltroni) que hablaba de principios y lo tuvimos que echar”, repudió el Presidente durante una entrevista brindada al programa de streaming Neura.

Ante la consulta sobre si la vicepresidente Villarruel podría retrotraer los aumentos de la Cámara alta, Milei volvió a mostrar sus diferencias con su compañera de fórmula. “Ella dice que no puede hacer nada. No sé, Martín (Menem) hace… les recortó un montón de privilegios. Qué se yo. Yo no estoy en esa silla. Yo estoy en la silla eléctrica”, comparó.