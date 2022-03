Violaron a una adolescente en el "UPD" y denuncian extorsión

Una adolescente de 17 años denunció que fue violada y abusada sexualmente por un ex compañero de la escuela durante una fiesta para celebrar el UPD - Último Primer Día de la secundaria- en una casa en Lanús.

El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles en el baño de una casa ubicada en la calle Manuel Corvalan al 2200 en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, donde cerca de 40 adolescentes se reunieron para festear su UPD.

La víctima, identificada con la inicial N., cumplía años ese mismo día por lo que había decidido festejarlo con sus ex compañeros del Instituto Cristo Rey de Lanús, colegio al cual había asistido desde el jardín hasta hace dos años.

Según la denuncia, N. ingresó al baño de la casa y detrás suyo entró a la fuerza Valentín, de 17 años, a quien la víctima conocía desde su niñez. “Si querés pasar al baño esperá que primero hago mis necesidades y cuando salgo entrás vos”, le dijo Nicole según consta en la denuncia.

Sin embargo, Valentín ingresó por la fuerza y la obligo a practicarle sexo oral para después violarla al tiempo que le decía: “Dejá de llorar que no te va a escuchar nadie acá”. La madre de N., se enteró del episodio cerca de las 6.40 de la mañana cuando la propia madre a cargo de cuidar a los adolescentes se comunicó con ella explicándole lo que había sucedido.

“Mi hija fue a su fiesta del último primer día (UPD), después de las 12 era su cumpleaños. La dejé ir para que se divirtiera. Cerca las 6.40 me llaman pidiéndome que vaya a la casa. Cuando llego al lugar me encuentro que un compañero de ella la había violado”, contó la mujer.

Según relató, cuando arribó a la casa en Lanús ya había un móvil policial, por lo que destacó el rápido accionar de la madre a cargo: “Los padres actuaron bien y contuvieron a mi hija hasta que yo llegara”, pero aseguró que, por el contrario “los padres del chico se hicieron presentes queriendo tapar la situación”.

“Les dije que se pusieran en mi lugar, que no defendieran lo indefendible. El papá de él es comisario de la Federal y este chico se piensa que por eso todo es impune. Evidentemente está acostumbrado a que su padre tape las situaciones”, denunció.

Según Thelma, “hubo muchas irregularidades” desde que se realizó la denuncia en la Comisaría 6ta Lanús, ubicada en Monte Chingolo. “Mi hija está destruida, le arruinó la vida. Dice que no tiene más nada que hacer, que se quiere morir. Todo por un pibe que no supo lo que es ‘no’”, remarcó la mamá de Nicole.

La mujer informó que todavía no están los resultados de las pericias, que el agresor “ya está en la casa, en libertad” y “a mi hija le arruinó la vida”, dijo. En ese sentido, Thelma denunció que los padres del adolescente acusado de violar a su hija “trataron de arreglar con plata para cambiar la carátula, que no la caratularon como “violación con acceso carnal’. No quisieron tomarle declaración a los compañeros. Cuando volví a la comisaría y el padre, la madre y el hijo estaban adentro de un despacho tomando mate. Era una cargada”.

“Hoy le pasó a mi hija y mañana no sabemos. Pido ayuda para que no pase más esto”, concluyó la mujer en diálogo con C5N.

La hermana de la víctima relató en las redes sociales lo sucedido: "Cuando llegó, mi mamá, se topó con los dueños de la casa, los cuales habían apartado a tres pibes. Uno se les escapó y solo quedaron dos. Mi hermana dijo que vio a dos personas en el baño, pero señala a Valentín como su abusador".

Según la joven, “los dueños de la casa llamaron a los padres de ambos - del agresor y la víctima - y los de este chico llegaron antes que mi mamá y se lo querían llevar, pero no se lo permitieron", contó la hermana de la víctima.

“Los padres de esta basura Intentaron pagar para que su hijo sea liberado y hasta trajeron como testigos a amigos de su familia. Su mismo padre siendo Policía Federal intenta encubrir lo sucedido”, indicó la joven.

"A mí hermana no solo le arruinaron su fiesta de UPD, su día de cumpleaños, sino que le arruinaron la vida. Fue sometida a distintas pericias y pasó todo el día de un lado para otro hasta la dejaron sentada en el piso de la comisaría para que aguardará sin tener consideración por la situación que estaba afrontando", continuó en su escrito.

Nicole "fue expuesta a que muchas personas hablaran sin saber lo que había pasado realmente. No solo fue sometida sexualmente, sino que también fue humillada por esta familia y los que intentan encubrir lo sucedido", resaltó

"Sabemos que es menor y que lamentablemente la justicia de este país nunca resuelve nada, sabemos que va a salir pronto y seguirá impune caminando por la calle como si nada. Hoy es mi hermana la que pasa por esto, pero, así como fue ella, podría haber sido cualquiera de las chicas presentes en la fiesta. Las pericias recién mañana las van a mandar a la fiscalía y no nos quisieron decir nada", concluyó la hermana de la víctima.

El caso, caratulado como "abuso sexual", recayó en la Fiscalía N°6 de Lomas de Zamora a cargo del fiscal Mariano Bonilla, informó BigBang News.

Fuente: Minuto Uno