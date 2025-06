Wiñazki acusó a Rosemblat de "gordofóbico"

Pedro Rosemblat se vio involucrado en una polémica producto de los polémicos comentarios que hizo contra Nicolás Wiñazki en su programa. Lejos de dejársela pasar, el periodista lo escuchó, lo pasó en su programa y decidió exponerlo tildándolo de discriminador y gordofóbico.

En Industria Nacional, el programa que Pedro Rosemblat tiene en Gelatina, se opinó sobre Nicolás Wiñazki, pero quien comenzó con los comentarios pícaros e incluso desubicados fue Marcos Aramburu: “Lo bañaron últimamente a Wiñazki, lo vi más limpio, lo ducharon, le tiraron agua porque antes parecía que vivía hace 40 días dentro de un auto, ahora está mejor, se ve que consiguió asilo".

Lejos de evitar que su compañero siga por ese camino, el conductor de Gelatina lanzó a pura risa: “Sos lo más malo que conocí en mi vida”. Y siguió ironizando a pura burla contra el periodista: “No Marcos, no es la línea editorial del programa. Pestañá Nicolás si necesitás ayuda”.

Ahí si comenzó a tirarle palitos Pedro Rosemblat a Nicolás Wiñazki, ya que con malicia disparó: “Qué calor en ese auto. Solo algunos saben lo que se forma cuando se combina el sudor de un testículo y un dorito: empanada de huevo. Un olor muy potente, un olor que muy pocos conocen. Qué asco gente, qué mal gusto”.

Tras la humillación, el periodista de A24 publicó el recorte del video y se lanzó a responderle: “Rosemblat hizo algunos comentarios que pueden ser desagradables o no. Me divierte mucho que se rían de mí”.

“Qué asco. A mí me caía bien. Justo se equivocaron con una cosa. Esto no me hace nada. Pero justo la foto me la saqué yo cuando un militante kirchnerista me cagó a trompadas en La Plata. Cuando me tuvo en frente me noqueó. Hacía un informe sobre correo trucho de la madre de Cristina Kirchner”, marcó sobre la situación de la que se burlaban.

Ante esto, Nicolás Wiñazki hizo alusión a que le gustaría recurrir al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por estos dichos, aunque el gobierno de Javier Milei lo desmanteló. Sin embargo, no le impidió exponer su polémico accionar: “En todo lo que dijo, porque están hablando de mis testículos, de los doritos, se ríen porque soy gordo. Todo lo que dijiste, de acuerdo al Inadi, calza perfecto en todas las cuestiones de discriminación por gordofobia. A mí no me importa, pero no lastimes a más chicos".

Y cerró reprochándole que reclama cuestiones que luego no acompañan con su comportamiento al aire: “Vos no querías que cierre el Inadi. Pedro, soy gordo, judío, sucio, lo que vos quieras, pero tené cuidado con los chicos más jóvenes que te siguen. No lastimen a los chicos”.