"Ya está escrito", la predicción del ex Bacelona

El tono de la estrella sueca no fue de sospecha sino más bien una expresión de deseo y un presentimiento personal.

Cuando fue consultado por el ganador de la Copa del Mundo que se definirá este domingo a las 12 del mediodía entre Argentina y Francia, Ibrahimovic respondió: “Creo que ya está escrito quién va a ganar, y ya saben a quién me refiero. Creo que Messi levantará el trofeo, ya está escrito”, sostuvo ante medios de Dubai.

El ex jugador del Barcelona señaló que Francia es “una selección fuerte”, pero aseguró que el triunfo de Messi es “inevitable”.

Días después de la victoria de Argentina ante Países Bajos, ya había expresado el deseo de que gane la Scaloneta en una entrevista con 433: “Espero que Argentina gane el Mundial por Messi”. El sueco compartió equipo con Messi entre 2009 y 2010 en Barcelona y siempre mantuvieron una buena relación.

Semanas antes, se había pronunciado sobre el presente del crack francés, Kylian Mpappe, y criticó su decisión de no aceptar la oferta del Real Madrid para jugar en el club español: "A Mbappé como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No estar satisfecho", sostuvo en el Canal+ de Francia.