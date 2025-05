Yanina Latorre deschavó a Fabiola Yáñez y reveló quién es el hombre que la mantiene

Pese a su deseo de pasar desapercibida, Yanina Latorre siguió de cerca sus pasos y hasta filtró que tendría un nuevo amor que la mantendría económicamente.

Tras filtrar las fotos, audios y contundentes pruebas de que Alberto Fernández ejerció violencia de género en su contra, Fabiola Yáñez eligió escaparle a las cámaras y encontró en España la paz. En su afán por seguir adelante con su vida, decidió volver a lanzarse al amor, pero se filtró quién sería el hombre que la acompaña.

Yanina Latorre, en Sálvese quien pueda, decidió exponer a la ex primera dama. No sólo por el hecho de que siempre se mantuvo en las antípodas de su pensamiento y el de su ex pareja, sino que también por la polémica que rodea a este romance que habría comenzado hace unos pocos meses.

Fue así como filtró algunos datos, ya que comenzó a ahondar en qué es de la vida de Fabiola Yáñez en España y cuál es el rol en el que se desempeña para poder mantenerse económicamente en aquel país. Ante esto, la deschavó: “Tendría un amante que vive en Marbella que la sostiene”.

Con el deseo de dar con su nombre, la conductora aclaró que aún no hay datos certeros sobre quién es su nueva pareja. Sin embargo, se filtró que estaría vinculado al ámbito gastronómico y también tendría peso en el sector internacional dentro del rubro.

En lo que respecta a la vida de la ex primera dama, Yanina Latorre decidió dar a conocer que con este nuevo romance a punto de confirmarse buscarán mejorar la opinión pública para poder reinstalarse en el país: “Hay una campaña de limpieza de imagen”.

En sintonía con esta última declaración de la conductora, Fabiola Yáñez salió en las últimas horas a pedir nuevamente disculpas por la escandalosa cena de cumpleaños en medio de la pandemia: “Fue una falta muy grande. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”.