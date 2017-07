El Patagónico | Regionales | ASTRONOMIA - 13 julio 2017 Con una charla abierta, la NASA inició su histórica misión en Comodoro Rivadavia La geóloga y planetaria de la agencia aeroespacial estadounidense, Adriana Ocampo, ofreció ayer en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco la conferencia "La exploración geológica de los confines del sistema solar". Ya comenzaron a llegar los equipos de estudios que se montarán en la ruta Nacional 3 para realizar observaciones astronómicas del asteroide MU69, que se encuentra ubicado en el Cinturón de Kuiper.

La conferencia "La exploración geológica de los confines del sistema solar: la sonda espacial 'Nuevos Horizontes' y su encuentro con el asteroide 2014MU69", se desarrolló ayer en el aula 204 de la sede Comodoro Rivadavia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

El encuentro estuvo a cargo de la geóloga y planetaria de la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio (NASA), la argentina Adriana Ocampo, quien recordó sus raíces y destacó el papel de los diferentes organismos nacionales como también el de la casa de altos estudios regional.

"Es un placer estar aquí en la Patagonia y es muy lindo volver a la Argentina, que considero mi tierra, pese a emigrar desde muy pequeña. Esta misión es muy importante para todos nosotros. La Patagonia nos está brindando una oportunidad única y va a quedar registrada en la historia como un evento realmente importante", sostuvo la especialista.

"Yo soñaba estudiar las ciencias espaciales desde que era pequeña y me subía a la terraza de mi casa en Carapachay y tuve la fortuna de que mis padres se mudaran a Estados Unidos donde empecé a darle realidad a mi sueño", agregó.

Ocampo también explicó que la llegada a la región de 40 astrónomos de la NASA y 20 de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) tiene la finalidad de observar un objeto en el Cinturón de Kuiper, ubicado a una distancia de 4.000 millones de millas (equivalentes a 6.500 millones de kilómetros), denominado MU69.

Además, la geóloga detalló que el presupuesto de cada misión y cuáles son las misiones que se están desarrollando en estos momentos.

"Las misiones tienen un presupuesto de más de mil millones de dólares y es una responsabilidad muy grandem por eso son consideradas misiones de categoría uno, pero se le da al investigador principal toda la responsabilidad con su equipo científico y sector privado para implementar las misiones. La familia de NASA es muy amplia, pero involucra todas las universidades e instituciones posibles", dimensionó.

La misión que encabezará la profesional se denomina 'Nuevos Horizontes' y se desarrolla en conjunto con los trabajos denominados: "Juno" y "Osiris Rex".

La sonda Juno está orbitando cerca de Júpiter y es la primera vez que la NASA se dirige a estudiar este planeta con una nave conformada con paneles solares y esto ha beneficiado a la eficiencia de las celdas solares en el planeta.

Mientras que la segunda es una misión que lanzó en septiembre del año pasado y que va a ir hasta el asteroide Ben Hur para volver a la tierra en el año 2023.

La especialista señaló que el equipo que comanda está constituido por "soñadores" ya que en reiteradas veces estuvo a punto de ser cancelada, pero su "espíritu" permitió que el proyecto volviera a reflotarse.



INSTALANDO LOS EQUIPOS



Los equipos que utilizarán los especialistas de la NASA comenzaron a llegar ayer a esta ciudad para ser instalados en la ruta Nacional 3. Los profesionales junto al Southwest Research Institute (SwRI), desplegarán 25 telescopios portátiles para observar entre el domingo y el lunes, el fenómeno de ocultación estelar en apoyo a la misión espacial de la NASA New Horizons. La nave no tripulada 'New Horizons' sobrevoló Plutón en 2015 y el 1 de enero de 2019 se aproximará al asteroide ubicado en el Cinturón de Kuiper.

La investigación ayudará a determinar la cantidad de basura o peligros cercanos al próximo objetivo científico de la misión. La meta principal es conocer más el misterioso asteroide MU69 y qué lo circunda para preparar a la nave 'New Horizons' de modo que pueda volar en forma segura.

Además, esta expedición será la misión más desafiante desde el punto de vista técnico y en relación con la observación de fenómenos de ocultación estelar jamás emprendida por la NASA.

