El Concejo aprobó el financiamiento de viviendas

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia aprobó este jueves, durante la primera sesión ordinaria de abril, el proyecto de readecuación presupuestaria que enmarca el financiamiento de viviendas para las familias afectadas por la emergencia geológica y urbanística asociada al cerro Hermitte.

Se trata concretamente de una afectación del orden de los 2.100 millones de pesos, que se destinarán a la provisión de 50 viviendas modulares y otras obras urbanísticas y de infraestructura asociadas.

No obstante, no fue la única arista desde la que se abordó la emergencia que atraviesa ese sector de la ciudad, ya que mientras Martin Gómez (DC) volvió a reclamar la información vinculada a los gastos y actuaciones asociados -se aprobó un proyecto de comunicación dirigido al ejecutivo municipal a esos fines -, desde la misma bancada.

INTIMACIONES A AFECTADOS

La edil Luciana Ferreira reprochó los procedimientos del área de Obras Particulares, mediante los que intiman a vecinos de la calle Mazaredo a cesar en el uso de sus viviendas, adoptar medidas de vallados y se los emplaza a presentar estudios.

“Es gravísimo e inadmisible que la respuesta de la municipalidad sea un documento trasladando costos y responsabilidades de una crisis a los afectados” reclamó la concejal, a lo que el vice intendente, Maximiliano Sampaoli, adhirió en pleno. “Coincido con usted concejal, haremos lo posible por que esta carga pueda ser revertida” sostuvo.

La sesión inició minutos después de las 15 ofreciendo un minuto de silencio por Angel, el pequeño de 4 años cuyo fallecimiento es parte de una investigación judicial en curso.

Los ediles presentaron varios proyectos desde la banca, entre los que se cuentan una ordenanza de Ximena González para promover la concientización y visibilidad de la enfermedad de Parkinson; Convenios específicos entre la municipalidad y la SCPL para obras de servicios en Ex Radio Estación y sector de la clínica polivalente; y un proyecto de declaración manifestando el repudio por la reciente reforma de la Ley de Glaciares, impulsada por Maite Luque, que obtuvo el respaldo unánime.

Además, se aprobó un proyecto solicitando al ejecutivo provincial el mantenimiento de la Ruta 1, concretamente en el tramo que une los barrios Presidente Ortiz y Don Bosco; la creación del “Programa de Participación Ciudadana de Erradicación de Basurales Vecinales”, y una comunicación al ejecutivo municipal para que cumplimente la colocación de placas de reconocimiento en las viviendas de excombatientes de Malvinas, tal y como lo dispone el proyecto de ordenanza marco, vigente desde 2022.