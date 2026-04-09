Doble jornada de salud integral en la Zona Sur

Las dos propuestas se llevarán adelante a través de la Secretaría Municipal de Salud, este sábado 11 de abril. Se brindarán distintas atenciones y controles. La primera será en el CAPS Stella Maris, a partir de las 12, denominada “Mujeres activas, mujeres saludables” para conmemorar el Día de la Actividad Física. Mientras que, la segunda será en el CAPS Fracción XIV, desde las 13, con el programa Medicamentos Solidarios para acceder a tratamientos de patologías crónicas.

Con el objetivo de profundizar las políticas de promoción y prevención de la salud que lleva adelante el municipio comodorense, desde la cartera sanitaria se anunciaron las distintas propuestas que se llevarán adelante el próximo fin de semana para facilitar el acceso a los controles y atenciones básicas a los vecinos de la ciudad.

La primera actividad está enmarcada en el Día Mundial de la Actividad Física que se conmemora cada 6 de abril. En esta oportunidad, se prevé el encuentro “Mujeres activas, mujeres saludables”, en el Centro de Salud Stella Maris, ubicado en Avenida Perón y Lorenzo Gastaldi, a partir de las 12.

En ese contexto, se realizarán consultas de clínica médica, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, testeos de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), vacunación, prácticas de enfermería y se podrán gestionar pedidos de laboratorios generales, ecografías mamarias y transvaginales. También, se brindarán controles odontológicos de rutina con un cupo de 30 turnos.

MEDICAMENTOS SOLIDARIOS

Por otra parte, y de acuerdo al cronograma mensual, se llevará a cabo una nueva jornada del programa municipal para la entrega de fármacos con receta actualizada de patologías crónicas como diabetes, osteoporosis, dislipemias o hipertensión, entre otras. La iniciativa tendrá lugar en el CAPS Fracción XIV, ubicado en calle Raúl Cercós, entre Concejal Silvia Ávila y Calle 3.305, a partir de las 13:00 horas.

Asimismo, como es habitual, se complementará con otras atenciones como clínica médica a demanda espontánea, electrocardiogramas, consultas para control nutricional, ginecología para la realización de Papanicolau (PAP), testeos rápidos de VIH, vacunación y prácticas de enfermería.