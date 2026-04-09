Doble jornada de salud integral en la Zona Sur

Con el objetivo de profundizar las políticas de promoción y prevención de la salud que lleva adelante el municipio comodorense, desde la cartera sanitaria se anunciaron las distintas propuestas que se llevarán adelante el próximo fin de semana para facilitar el acceso a los controles y atenciones básicas a los vecinos de la ciudad.
La primera actividad está enmarcada en el Día Mundial de la Actividad Física que se conmemora cada 6 de abril. En esta oportunidad, se prevé el encuentro “Mujeres activas, mujeres saludables”, en el Centro de Salud Stella Maris, ubicado en Avenida Perón y Lorenzo Gastaldi, a partir de las 12.
En ese contexto, se realizarán consultas de clínica médica, obstetricia, electrocardiogramas sin necesidad de orden médica, testeos de ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), vacunación, prácticas de enfermería y se podrán gestionar pedidos de laboratorios generales, ecografías mamarias y transvaginales. También, se brindarán controles odontológicos de rutina con un cupo de 30 turnos.
MEDICAMENTOS SOLIDARIOS
Por otra parte, y de acuerdo al cronograma mensual, se llevará a cabo una nueva jornada del programa municipal para la entrega de fármacos con receta actualizada de patologías crónicas como diabetes, osteoporosis, dislipemias o hipertensión, entre otras. La iniciativa tendrá lugar en el CAPS Fracción XIV, ubicado en calle Raúl Cercós, entre Concejal Silvia Ávila y Calle 3.305, a partir de las 13:00 horas.
Asimismo, como es habitual, se complementará con otras atenciones como clínica médica a demanda espontánea, electrocardiogramas, consultas para control nutricional, ginecología para la realización de Papanicolau (PAP), testeos rápidos de VIH, vacunación y prácticas de enfermería.