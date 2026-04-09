La muerte de un niño de 4 años en extrañas circunstancias continúa amplificándose en Comodoro Rivadavia.

Mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado fin de semana en una vivienda de la Zona de Quintas, continúan conociéndose testimonios de personas que compartieron con el pequeño sus últimos días de vida.

Antonella, madre de uno de los compañeros del jardín al que asistía el niño, describió el clima de tristeza que se vive entre las familias que integraban el grupo de madres del establecimiento.

Según relató a Crónica, la noticia golpeó especialmente al pequeño círculo de padres cuyos hijos compartían el aula con Ángel. “En el jardín estábamos todos tristes; más nosotras, que éramos un grupito de mamás. Los nenes eran cinco o siete y eran todos amiguitos de Ángel”, contó.

La mujer aseguró que quienes conocían al niño percibían que algo no estaba bien. “Se podría haber evitado porque Angelito no estaba bien. Cuando vi los videos y él no se quería ir, por algo era; tenía miedo”, afirmó, convencida de que el pequeño atravesaba una situación difícil.

Antonella también recordó que el vínculo más fuerte del niño era con Lorena, la mujer que lo había criado. “No la reconocía a la otra como mamá. Mamá le decía a Lorena”, explicó.

Para las familias del jardín, el desenlace fue particularmente doloroso por el contraste entre el niño que conocían y cómo terminó la historia. “Sabíamos lo que era Ángel y cómo estaba Angelito. Y cómo lo devolvieron… lo devolvieron todo estropeado y muerto”, lamentó con angustia.

De acuerdo con su testimonio, el niño había estado durante alrededor de cuatro meses y medio en otra situación antes de su fallecimiento, un período que, según su mirada, resultó determinante.

La mujer también habló desde su propia experiencia como madre y expresó la impotencia que siente frente a lo ocurrido. “Soy mamá soltera, pero jamás dejaría a mi hijo solo. Mi hijo es una bendición”, manifestó.