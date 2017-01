Fernández denunció a ATE por pintadas y amenazas

Esta mañana, el edificio donde funciona el Área Programática Sur amaneció con pintadas contra su directora, la doctora Mariana Fernández, por lo que decidió radicar la denuncia contra ATE por "agresión a los bienes públicos" y "hostigamiento".

Además, la directora indicó que le han tomado fotos de su Facebook personal: "me ponen maltratadora profesional y no sé a qué lo atribuyen. Me siento vulnerada en todos mis derechos", aseguró.

Asimismo, dijo que denunció al secretario general del gremio, Gerardo Coronado, por amenazas. "Le pedí que me ayude a limpiar los escritos porque no iba a poner a hacerlo al personal de maestranza y dijo que no lo iba a hacer, y me dijo ´te vas a tener que ir, le dije me estás amenazando y me dijo tómalo como quieras´", indicó.

"Me dijo que me iba a tener que ir de mi puesto y que tenía que renunciar porque no le había dado documentación al gremio", explicó Fernández a los medios, mientras detalló que el malestar se debe a que no les dio una documentación solicitada. "Me hicieron la pintada porque me negué, yo les dije que no tenía la obligación porque es personal de la gente".

La directora del Área Programática manifestó que luego de esta situación siente temor: "me parece un acto bastante cobarde, tengo miedo, estoy asustada, así es muy difícil trabajar. Hace 16 años trabajo en el hospital saben cuándo entro y salgo y dejé asentado que si me pasa algo yo los hago responsable a ellos", dijo.