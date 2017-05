Más de 180 productores fueron afectados por el temporal en el sector periurbano

Miles de animales y aves muertas y alimentos en mal estado que tuvieron que ser desechados. Las consecuencias del temporal fueron cuantiosas para los productores del sector periurbano de Comodoro Rivadavia, que al segundo día del inicio de la lluvia comenzaron a trabajar sabiendo que el primer chaparrón ya había ocasionado graves daños.El martes a la noche, la Estación Experimental del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) junto a productores y otras instituciones, presentó el informe sobre daños que elaboró el Comité de Emergencia del Periurbano de Comodoro Rivadavia y zona de influencia, el cual se creó para trabajar en esta situación de crisis con el apoyo de la Asociación de productores Carelhue, Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA), la Agencia Municipal Comodoro Conocimiento, la Corporación de Fomento de Chubut (CORFO) y otras instituciones.Los primeros datos del trabajo, que luego serán cargados en un Sistema de Información Geográfica, indican que por lo menos 180 de los más de 300 productores agrícolas y pecuarios que hay en la ciudad resultaron afectados. Es que en un primer muestro, como explicó Juan José Magaldi, médico veterinario y jefe de la Estación Experimental, todos los productores relevados en mayor o menor medida resultaron perjudicados."Yo creo que la afectación es total. Si hay diferencias porque había gente que por la situación del terreno no perdió animales, pero perdió alimento, infraestructura y corral. Por eso diría que sin afectación no hay nadie. Además, sino perdió animales perdió algo de su capital de trabajo", explicó Magaldi."Pero lo previo que uno sí podría decir es que murieron bastantes animales. En los animales adultos hay un promedio del 50%. Las crías en algunos casos murieron en gran cantidad, como pasó con los lechones que murieron en 80%, mientras los pollitos murieron menos del 20%", detalló en una entrevista que brindó a El Patagónico junto a Yolanda González, presidenta de productores de Carelhue; y Corina Mercado, referente y productora de la zona de barrio Sarmiento.El veterinario sostuvo que esta situación, se dio probablemente por una cuestión de tamaño. "Aquellos que tenían que salvar animales fueron primero a los más débiles, y salvaron a los pollitos y se ahogaron las gallinas", indicó. Y para ejemplificarlo contó: "hay un importante número de caballos muertos para la población que había, porque en los lugares donde ingresó el barro los caballos quedaron pegados".SE ESPERA CENSAR A MASDE 300 PRODUCTORESEl temporal no discriminó zonas; desde El Trébol a Kilómetro 17, golpeando a los barrios Bella Vista Sur, Cordón Forestal, Los Tres Pinos, Chacra 80, Saavedra, Sarmiento, Km 14, Km 15, Km 11 y Bella Vista Norte.Por el momento ya se relevaron 180 productores. Sin embargo, se espera censar a cerca de 300, teniendo en cuenta los últimos datos que tiene el INTA de 2014. Aunque en este sentido Magaldi aclaró: "en los últimos dos años alguna gente abandonó la producción por causas económicas o por el avance de la urbanización en algunos sectores".El relevamiento registra a todas las personas que tienen tierras, se autodenominan productores y realizan una labor ligada a la producción primaria, agropecuaria o industrial, incluso a la pesca.En la encuesta se consulta sobre infraestructura, cantidad y tipo de animales, registro comercial en caso que lo tuviera, localización, días sin acceso, servicios, tipo de instalaciones, entre otras preguntas.El comité sabe que el trabajo se extenderá en el tiempo y que en los próximos días se sumarán otros productores, ya que con la información obtenida se realizarán gestiones ante distintos organismos del Estado para poder obtener ayuda que permita volver a salir adelante."Ahora viene el día después. Muchos productores perdieron en muchos casos su capital de trabajo. Han venido diputados, gente de gobierno y la ayuda más urgente está llegando. Pero son muy importantes estos datos porque permitirán saber qué ayuda hay para dar y cómo. Tenemos la oportunidad de tener información para aquellos que toman las decisiones de otorgar créditos o fondos", explicó Magaldi, adelantando que la idea es que el relevamiento continúe en el tiempo.