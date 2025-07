1.800 pensiones por discapacidad corren peligro en Comodoro

La referente de la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad en Comodoro, Luciana Bordón, se refirió al operativo de auditorías que se lleva adelante sobre pensiones no contributivas por discapacidad.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, expresó: “Las auditorías empezaron a llegar en el mes de junio acá a Comodoro Rivadavia y en realidad a la provincia del Chubut, a personas que presentan pensión no contributiva”.

Añadió Bordón que “en Comodoro, los datos que hemos conseguido es que son 1.800 pensiones las cuales van a auditar. Las personas están citadas el 24, 25 y 26 de julio en un domicilio que es el Hotel Comodoro, un espacio inaccesible para poder garantizar un proceso de revisión que sea cuidado. La verdad es que hoy nos encontramos con personas que vienen a la Dirección General de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad a solicitar asesoramiento y nos encontramos con esta dificultad porque es al día de la fecha que aún no contamos con un edificio que reúna las condiciones necesarias para poder garantizar un espacio adecuado a las personas que van a ir”.

Ante la consulta sobre la falta de comunicación y la confusión generada por parte del organismo que lleva adelante la revisión, Bordón agregó: “Si vos escribís en Google Andis y pones revisión de pensiones, te va a salir un instructivo que realmente no es tan claro. Recién ahora se están empezando a difundir por ahí contactos en el caso de personas que tramitaron toda la pensión acá en Comodoro, residían acá, pero actualmente están viviendo en Trelew, por ejemplo”.

“¿Qué sucede con esas personas que están citadas acá pero que no van a acudir? Bueno, estas consultas también nos llegan… estuvimos investigando y desde la referencia del Andis, que acá en Comodoro es una sola persona, nos pasaron los correos electrónicos. Nosotros asesoramos a las personas con eso, que es lo único que hay para poder informar estos cambios que existen y quedan personas por fuera que quizás no se enteren”, indicó.

LOS RIESGOS QUE SE CORREN

Bordón acotó que “sabemos que el no concurrir a esa citación puede implicar la suspensión de la pensión y no es la idea. No tenemos que perder de vista que cuando hablamos de discapacidad, por lo menos las personas que tienen pensión no contributiva y que tienen un certificado único de discapacidad, no estamos hablando solamente de un diagnóstico y desde lo médico; también está todo el contexto social en el cual vive la persona. Así que la verdad que para nosotros es muy importante poder por lo menos brindar información concreta y precisa para que las personas puedan participar, asistir a estas auditorías”.

Consultada sobre cómo actuar en caso de no haber recibido el telegrama con la citación, Bordón recomendó acercarse a las oficinas del organismo: “En el Andis, lo que puede hacer es ingresar al sistema por lo que nos ha dicho esta representante y ver si la auditoría a la persona fue enviada y en base a eso se pueda anoticiar si realmente nunca le llegó. Esta oficina está ubicada en Ameghino y Belgrano; es un edificio municipal que le presta una pequeña oficina a esta representante para que pueda estar ahí, de 9 a 13 horas”.

Finalmente, Bordón también advirtió que hay dudas con respecto a la documentación requerida para la auditoría: “La persona tiene que llevar estudios médicos inherentes al diagnóstico que tenga, los últimos que tengan, realmente no especifica ningún tipo de tiempo. Lo que pueden hacer es ir al Hospital Regional y solicitar la historia clínica”.