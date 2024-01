A Lavezzi lo habría estafado su mejor amigo

Ezequiel Lavezzi sigue internado en la Clínica Dharma, especializada en “tratamiento en Psiquiatría y Salud Mental” ubicada en el barrio porteño de Boedo. Mientras tanto, se conocieron novedades sobre una situación que podría haber influido en el ánimo del ex delantero de la selección argentina.

“Ustedes saben que este fin de semana se supo que Lavezzi volvió a una internación y está transitando una situación difícil, no voy a contar lo obvio, sino un dato que me daban en las últimas horas que tiene que ver con algo económico”, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Lavezzi en estos últimos meses lo tiene angustiado y deprimido un tema de dinero. Él mismo me lo confirmó. Yo sé que esto al lado de todo lo que se habla es irrisorio, pero a mí me aseguran que este tema que te voy a contar fue lo que más lo preocupó en el último tiempo, es algo que lo atormenta”, agregó el comunicador.

“Tiene que ver con una cifra de dinero importante que nunca cobró, y lo que pasa con eso es que esa estafa que habría sufrido, la sufrió de un amigo, a él eso le dolió muchísimo y todavía no puede superarlo, no voy a ahondar en detalles, pero tengo el nombre de la persona que lo habría estafado y todos los datos”, agregó Etchegoyen antes de revelar más detalles.

“Lo que quiero decir es que más allá de todo hay otros temas, como por ejemplo este. Una traición económica y personal de parte de una persona que él quería mucho”, concluyó sobre el ex jugador que jugó la final del Mundial Brasil 2014 y las de la Copa América 2015 y 2016.

El ex punta de Estudiantes de Caseros, San Lorenzo, Napoli y PSG, volvió a ser noticia desde fines de diciembre luego de un confuso episodio en Punta del Este el 20 de diciembre, cuando llegó al Sanatorio Cantegril junto a su novia y atendido tras un incidente en una fiesta. En un principio se habló de que habría sufrido una lesión por una puñalada, pero Lavezzi aclaró que se cortó tras una caída. En tanto que, luego de lo sucedido el fin de semana con la crisis que derivó en una internación, y ante las versiones que hablaban de una sobredosis, Tomás, hijo del ex atacante, se expresó para dar la versión de la familia. “Mi papá se encuentra bien y en tratamiento. Dejen de inventar cosas que no son verdad. No tienen ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen”, aseguró en sus redes sociales.