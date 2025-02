A los 65 años, Nito Artaza se inscribió en la UBA para estudiar psicología

Si bien uno puede pensar que con la edad de Nito Artaza y ya con la vida resuelta no existen motivaciones para sentarse delante de un libro con el objetivo de aprender, el humorista se encargó de demostrar lo contrario. Es por eso que sorprendió al confesar que está dispuesto a comenzar una carrera.

Se debe a que en Mañanísima el humorista brindó una entrevista en la cual se mostró orgulloso a la hora de revelar que se inscribió en la Universidad de Buenos Aires con el objetivo de comenzar el CBC. Ante la incertidumbre de qué desea estudiar, reveló a qué materia le pone sus fichas.

Es que Nito Artaza reveló que tiene muy en claro lo que quiere para su vida a sus 65 años y por eso que no titubeó a la hora de elegir qué desea estudiar: “Quiero estudiar psicología. Es algo que me encanta y voy por eso”.

De este modo, anunció que tiene todo listo para ir a una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica. Es por eso que sabe que la exigencia será fuerte y por eso poco a poco se prepara para darle inicio con actitud, entusiasmo y entrega con el fin de transitar esta carrera de la mejor manera para tratar de finalizarla y profesionalizarse en esta área.

Por otro lado, también tuvo tiempo de hablar sobre sus desavenencias amorosas, por lo que hizo referencia a Cecilia Milone y el fin de su romance: “Ella me dijo que me dejó de amar. Ella se desilusionó, piensa que no la amé como esperaba que yo la ame y creo que es su versión. En lo personal, cuido mucho mis palabras porque no quiero herir jamás a la mujer que amé”.

“Creo que el amor es lindo y se debe vivir con libertad. Yo repito que Cecilia me dejó de amar y hay que aceptarlo. Es algo que ya pasó”, sostuvo Nito Artaza para tratar de cerrar finalmente esta etapa de su vida.