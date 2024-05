A los vecinos evacuados de LU4 les llegaron boletas de luz de casi $80.000

Hace más de tres meses no pueden regresar a sus departamentos tras ser evacuados por peligro de derrumbe, y pese a que les habían informado que habría un acuerdo para que no abonaran servicios, les llegaron boletas con altos valores.

Desde el pasado 23 de febrero, los vecinos de la Escalera 8 del barrio LU4 no pueden volver a sus departamentos, tras la caída del techo en la parte del palier y escalera, y las condiciones del edificio que está en riesgo de derrumbe. Desde entonces reclaman por acciones tendientes a los arreglos correspondientes para poder habitar su hogar. Sin embargo, cada vez son más las problemáticas que se suman.

“Estamos absolutamente en la misma situación que el día uno, no ha habido modificaciones y hemos sido víctimas de malhechores que entraron a robar a los departamentos y esto se termina de detonar con las facturas de la SCPL que llegaron por el consumo de los meses de abril y marzo. Si bien no se pueden retirar los medidores, no estamos habitando el lugar e igualmente emitieron las facturas; eso nos tiene bastante complicados” expresó Liliana Orozco, una de las vecinas de LU4.

Además, detalló que “no estamos viviendo en nuestro hogar y nos están llegando las facturas cuando se suponía que se había hecho un convenio para que nos redujeran el monto o se contemplara el no cobro, pero esto no ha sucedido. En el caso de una de las familias jubiladas, les llegó casi $78.000 pesos de un consumo inexistente porque no están en el lugar”.

Agregó Orozco que “es reiterativo el pedido del informe del motivo por el cual se nos evacuó, que lo tiene que hacer el Municipio, y con eso nosotros podríamos haber hecho el trámite en la cooperativa personalmente; entonces estaríamos eximidos de estos costos que hoy por hoy son altísimos, pero no se cumplió. Entonces nos vamos a presentar en la cooperativa un grupo de vecinos con el único documento que tenemos, que es el informe policial de quienes nos evacuaron el 23 de febrero; esperamos que alguien se digne a recibirnos para contemplar esto”.

Fuente: Crónica