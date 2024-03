"A Milei no le serviría absolutamente nada"

“Me entero porque me envían un tweet de Milei e inmediatamente llamo a la productora que estaba a punto de llamarnos a todos en el día, y se los comunicaron de una manera muy vertiginosa. Estamos cerrando un ciclo hermoso y entrañable. Estábamos ahí desde el 5 de enero del 2009, fue mucho tiempo y un periodo hermoso, el cierre con la TV Pública es un hecho”, destacó Juan Braceli, uno de los más reconocidos miembros de "Cocineros Argentinos".

En una entrevista radial, concedida a El Disparador en Delta 90.3, el cocinero detalló los pormenores del cierre del ciclo televisivo dedicado a la cocina y a la elaboración de diferentes platos. “Me parece que es una metodología compleja, Cocineros es apenas un programa, hay un montón de lugares que están siendo sometidos a un desguace y a un tratamiento horroroso”, expresó Braceli , también refiriéndose al cierre de TELAM y la situación del INCAA.

“La productora tiene la idea de moverlo hacia otro lugar, pero por ahora no se sabe nada. Fue muy abrupto y existe alguna posibilidad de que se traslade a otro formato, pero bueno la TV Pública era como mi segunda casa. El programa se sostuvo en el tiempo porque era entretenido y didáctico, además de que siempre funcionó la publicidad y por suerte siempre estuvimos bien como programa, pero bueno es una decisión muy aberrante y cruel”, explicó el miembro cofundador de Cocineros Argentinos, que acompañó al fallecido Guillermo Calabrese durante años.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Budijoly/status/1771374458085032246&partner=&hide_thread=false 2/2 El gobierno de Javier Milei dió por terminado el programa Cocineros Argentinos que hace 15 años sale por la tv pública, y así lo anunciaron.

(Video en dos partes)



(Nota de color: hicieron muchas papas fritas para fobia de Milei) pic.twitter.com/ib7mXUePxV — Pablo Rizzi (@Budijoly) March 23, 2024

Ante la pregunta de qué le dirías al presidente sobre esta situación, Braceli reconoció: “A Javier Milei si lo tengo enfrente no le digo nada, no es un tema de enojo, no me interesa hablar absolutamente nada con él”. Y, ante la propuesta si le prepararía algún plato, el cocinero agregó: “No le serviría absolutamente nada como plato, no entro en esa y no me nace”.

Con más de 15 años al aire, los equipos del ciclo fueron rotando año tras año. Ximena Sáenz, Juan Ferrara, Narda Lepes, Karina Gao, Chantal Abad y el mismo Juan Braceli, fueron algunas de las figuras que pasaron por el programa, sin olvidar a Guillermo Calabrese. Para muchos televidentes, fue gracias a Cocineros Argentinos que volvió a surgir los programas culinarios en la televisión argentina.

“Me parece que hay poderes muchos más altos que él que dominan la cuestión, me interesa poder hacer un programa que pueda llegar a todos los rincones del país, que eso solo lo permite la Televisión Pública y eso se logra con una política de estado con la condición de incluir”, concluyó el cocinero televisivo.

En las redes sociales, el equipo de Cocineros Argentinos se despidió con estas palabras:"Les agradecemos mucho a ustedes, que nos convirtieron en un clásico de la televisión argentina y nos hicieron formar parte de su familia. El equipo de Cocineros los saluda con mucho amor y con la certeza de que nos encontraremos muy pronto para cocinar juntos otra vez".

