"A veces estar preso es un certificado de dignidad"

En el marco de un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó este lunes un acto en la sede del Partido Justicialista, mientras la Corte Suprema decide sobre la condena por corrupción que enfrenta en la causa Vialidad.

"Anunciamos la candidatura y se desataron los demonios", afirmó sobre la reacción de lo que denominó como los "grupos hegemónicos económicos" que pretenden frenar la organización opositora. Sin embargo, resaltó que mientras sigan libres aquellos que endeudaron al país, estar presa "es un certificado de dignidad".

La expresidenta habló este lunes a la tarde en la sede del PJ, acompañada de la militancia y de referentes del partido, entre ellos el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Allí hizo un recorrido histórico sobre la "grieta", la cual consideró como preexistente al peronismo y al kirchnerismo, pese a que, según dijo, muchos se lo endilgan al gobierno de Néstor Kirchner.

En ese sentido, habló de la reacción de los grupos concentrados contra el peronismo y citó los fusilamientos de la Revolución Libertadora, los bombardeos de 1955 en la Plaza de Mayo. Incluso rememoró el encarcelamiento de Hipólito Yrigoyen junto a su abogado. "Espero que a mi abogado no lo encarcelen", dijo a modo de broma.

MILEI, “GOBIERNO CACHIVACHE”

"Bastó que anunciara una candidatura para que se desataran los demonios porque este modelo tiene fecha de vencimiento, se agota, es una copia del de Martínez de Hoz, de los noventa, que se sostiene con dólar barato", y aseguró que lo que están preparando es "cómo desarticular la organización, que se va a producir" porque la gente "se va a terminar organizando en defensa propia".

"Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse como en el 2017", dijo sobre el rearmado del PJ que en aquel entonces terminó con la candidatura de unidad con Alberto Fernández. "No nos van a dejar seguir porque tienen miedo. Descreen que puedan organizar algo enfrente nuestro. Esto que está ahora, este gobierno cachivache", añadió. "Cuando esto finalmente fracase, esperan que no haya nada", continuó en referencia a las pretensiones de los grupos hegemónicos.

"Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos. Mientras caminen por la calle, libres de polvo y paja los que hicieron mega canje, endeudaron dos veces al país con el FMI y los siguen endeudando, los de las autopistas y los Parques Eólicos, siguen en libertad, créanme que estar presa es un certificado de dignidad", prosiguió en referencia a Federico Sturzenegger, Mauricio Macri, Javier Milei y Luis Caputo, entre otros.

Respecto al futuro del partido en caso de ser encarcelada, planteó a los dirigentes del PJ que se pongan al hombro la unidad. "No importa el nombre, importa la unidad", resaltó. Entre los presentes se encontraba el gobernador Kicillof.

En una referencia a la historia y al aniversario por la masacre de José León Suárez, la expresidenta se consideró como "una fusilada que vive" debido al silenciamiento al que, según afirmó, es un intento de sometimiento por parte del Partido Judicial.

“SABEN QUE ESTE MODELO ES INVIABLE”

Sobre el cierre del homenaje, salió a la puerta del Instituto Patria para hablarle a la militancia. "Es una emoción muy fuerte. Recién estuve abrazando a la nieta y al bisnieto del general José Valle, fusilado en 1956. El próximo jueves van a ser 69 años que fusilaron a un general argentino por ser peronista", recordó.

"Aflojen con decir que desde que llegaron los kirchneristas hay una grieta. La grieta la generaron los gorilas", continuó y planteó: "Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Hubo un país industrial, de trabajadores, de la que yo soy hija de un colectivero que llegó a Presidenta de la Nación".

Cristina planteó "discutir entre todos los argentinos en serio hacia dónde vamos" porque ninguno "puede decir mirándome a los ojos, sin bajar la vista, que es posible crecer en un país que todos los días se endeuda más y más, sin que los argentinos veamos un solo peso".

Luego puso en duda el orden macroeconómico. "Nos dicen que hay superávit fiscal. ¿De dónde? No se reparan las rutas, no se financian hospitales, no se construyen más viviendas, no se financia la educación. ¿Cómo no va a tener plata? Si no pagas la luz, el gas, a tu empleada, seguramente vas a tener superávit. Los argentinos tienen que saber que les están mintiendo. Los interese se multiplican y no los pagan, los mandan a la cuenta capital", añadió.

Luego aseguró que "los empresarios y los medios saben que este modelo es inviable". "Creen que van a solucionar esto metiéndome presa. ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar a las escuelas y hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el FMI y los bonistas", le preguntó a los militantes presentes, que al unísono respondieron: "Nooo". "Bueno hermano, entonces pensá en otra salida porque yo estaré presa pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política y lo saben", remarcó.

También cuestionó las dificultades del PJ para interpretar los problemas de la gente y apuntó contra la dirigencia política. "Lo único que escucho es 'qué lugar me toca en las listas'. Déjense de joder de una vez por todas", manifestó enojada porque "no hay final feliz" para este Gobierno, por lo cual es necesario organizarse "para ser alternativa" porque "si no lo sabemos hacer por mezquindades, mediocridades y estupideces, igualmente la historia no se detiene".