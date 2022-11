Actriz porno le hizo una propuesta a De Paul y Tini Stoessel la cruzó

Tini Stoessel frenó en seco a una actriz porno que le hizo una propuesta sexual a Rodrigo de Paul. Cabe destacar que Tini no es la primera en tener problemas con esta joven: anteriormente, María Becerra se había peleado con ella porque se metió con su novio, Rei, y lo mismo ocurrió con Micaela Tinelli.

Se trata de Jazpincita, cuyo nombre real es Jazmín Azul, de 21 años y oriunda de Buenos Aires. La joven trabaja como actriz de cine para adultos en Onlyfans, plataforma en la que cuenta con una amplia audiencia. Además, se volvió famosa por sus apariciones en Elo Podcast.

Todo comenzó cuando Jazpincita respondió una pregunta picante sobre De Paul: “Vos que sos actriz porno, ¿qué mensaje motivacional le dejás a Rodrigo de Paul con motivo del partido del martes próximo frente a Arabia Saudita?”. En respuesta, la joven dijo sin tapujos: “Que Tini cantará lindo, pero yo tengo mejor garganta. Que le voy a hacer el mejor pete de su vida”.

Ante esta situación, Tini le mandó un mensaje privado por Instagram diciéndole: "Ubicate". Jazmín compartió una captura de pantalla del chat y lo expuso frente a sus seguidores. "Paren todo, se me enojó Tini", publicó.

En septiembre de 2022, Jazpincita filtró el audio que le mandó María Becerra por haberse metido con su novio, Rei. “Te parezco una capa, pero te querés coger a mi novio. Sos una hija de puta. Es feo, como mujer te lo digo, porque una tiene inseguridades", le dijo la cantante en la nota de voz.

"A mí me pasó que mi anterior pareja me engañó y yo me enteré por TikTok. Estoy por dar un show en Río de Janeiro, el más importante de mi vida, y me pone mal porque me trae cosas viejas”, sumó, en referencia al engaño que sufrió por parte de Rusherking, su expareja.

Por otro lado, Jazpincita también le mandó un mensaje a "Licha" López diciéndole: "A vos también te espero en mi cama, bombón". Mica Tinelli, pareja del futbolista, le mandó vía Instagram: "Las pibas como vos restan. Te mando un beso, que sigas bien".

Al igual que en todas las ocasiones anteriores, Jazpincita no se disculpó y reaccionó atacada. "¿Una Tinelli me lo viene a decir a mí? Porfa, me río sola", le respondió. "A vos, que te metés con pibes con novias, sos lo menos", cerró la hija de Marcelo Tinelli.