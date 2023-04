Alvarez Agis: "Si Milei gana no tendría la plata en el banco"

El reconocido economista Emmanuel Álvarez Agis brindó una reciente entrevista y analizó una posible victoria del candidato libertario Javier Milei en las elecciones presidenciales 2023. En este marco, aseguró que si llega a ganar "no tendría la plata en el banco".

“No quiero llamar a la desgracia, pero si alguien dice que su programa económico es prender fuego el Banco Central, que es la entidad que regula los bancos, yo no tendría la plata en un banco”, comenzó el director de la consultora PxQ y exviceministro de Economía durante la gestión de Cristina Kirchner en diálogo con el canal El Nueve.

Por otro lado, se manifestó en contra del debate de la dolarización y aseguró que puede funcionar "como profesía autocumplida". “Si yo digo ‘si gano, al otro día lo voy a matar a Jairo [Straccia, por el periodista que lo entrevistaba]’, cuando mida 24 puntos vos vas a empezar a hacer la valija; y cuando llegue el domingo de la elección y te des cuenta que puedo ganar, te vas a haber ido”, comparó.

Entonces, bajo esa postura, siguió “Bueno, si yo digo ‘conmigo no va a haber sistema bancario’ y empiezo a subir en las encuestas, tal vez lo que quiero hacer es generar una corrida bancaria para que después el ajuste lo haya hecho el mercado y no yo. Y en realidad lo hice yo porque estoy llamando a esa desgracia”.

“No me extraña el crecimiento de expresiones distintas a Cambiemos [por Juntos por el Cambio] y al Frente de Todos porque los dos han fracasado en la administración de la economía. Lo que me preocupa es que ese crecimiento sea a fuerza de tratar de generar desgracias peores. Ya suficiente con el fracaso del Frente de Todos y de Cambiemos; no llamemos a una corrida cambiaria por la tele porque me parece una irresponsabilidad absoluta”, marcó.

Por último, se refirió a la inflación de la Argentina y el pronóstico fue demoledor: "El problema de la Argentina es que lo máximo a lo que vos podés aspirar cuando tenés inflación inercial es que ese pozo no te acelere y te deje en una nueva tasa de inflación. Lo máximo a lo que podemos aspirar es que esto deje de acelerar. Que nos quedemos con 100 anual. Bueno, es un desastre”.