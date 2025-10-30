Amplio trabajo de limpieza y embellecimiento en Stella Maris

Cuadrillas municipales, llevaron adelante tareas de desmalezado y limpieza de residuos, en espacios públicos del barrio costero. Desde el Municipio, se fortalece el mantenimiento de los lugares que utilizan a diario los vecinos.

Este jueves por la mañana, cinco cuadrillas a cargo de la cartera de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Modernización y Transparencia de la Municipalidad, iniciaron un amplio plan de limpieza a lo largo del Paseo Costero, en una plaza y en un bulevar, ubicados sobre la calle Eustaquio Molina, y en otros espacios situados frente al Centro de Promoción Barrial (CPB) Stella Maris. El cronograma prevé tareas sobre los márgenes de la avenida Ignacio Gatica, en el sector comprendido desde Eustaquio Molina hasta Yrigoyen.

Las distintas tareas incluyeron principalmente el desmalezado de yuyos y recolección de residuos. Sobre la amplia intervención, el responsable de Economía Social, Ricardo Fueyo, contó que se está concretando “una profunda limpieza a todo el Paseo Costero y en la avenida principal del barrio, sacando la basura y los arbustos”.

En la misma línea, destacó que se trata “de un trabajo intensivo de los que se hacen mucho en la ciudad, porque las cuadrillas también están trabajando en conjunto con Parques y Paseos, en cuanto al acondicionamiento de espacios verdes y bulevares”.

En referencia a la presencia de 86 operarios, que se desplegaron a lo largo del barrio costero, el funcionario se mostró conforme al valorar que “es gente que le pone ganas para que la ciudad esté presentable. Vamos a ir replicando este tipo de intervenciones, como oportunamente lo hicimos en Km. 8 y ahora en Stella Maris, porque viene la temporada de verano”.

Por otro lado, Fueyo puso énfasis en la importante cantidad de residuos hallados en los diferentes espacios públicos, al decir que “la playa está muy sucia y es una pena porque es un lugar hermoso. Lamentablemente, hay vecinos que tiran la basura en cualquier lado, pero en la medida que podamos, dejaremos los espacios presentables a fin de embellecer este hermoso barrio”, cerró.