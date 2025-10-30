Tiroteo en tribunales: otorgan domiciliaria a Brenda Rua

Así se resolvió en la audiencia de revisión ante dos jueces, en el marco de la causa por tentativa de homicidio doblemente agravado en inmediaciones del Juzgado Penal de Comodoro Rivadavia.

Por solicitud de la defensa de Brenda Rúa, se concretó durante la mañana de este jueves una nueva audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumple la coimputada. La revisión se efectuó ante dos jueces penales de Esquel de forma semipresencial.

El defensor solicitó que se revoque la resolución de la jueza natural de mantener la prisión preventiva de su asistida y se morigere la misma dictando su arresto domiciliario.

En contraposición el representante de fiscalía pidió se rechace el pedido de la defensa y se mantenga la prisión preventiva de la coimputada ya que la resolución de la jueza Raquel Tassello fue adecuada a Derecho y correctamente fundada.

El defensor particular Mauro Fonteñez, en un primer momento, disintió con lo resuelto por la jueza natural de la causa y ratifico el pedido de morigeración de la medida de coerción, es decir que se dicte el arresto domiciliario de Rúa. Esto ya que la jueza no ha valorado nuevos elementos de prueba aportados en relación al estado de salud de su asistida. Su asistida no tolera la ingestión de alimentos ni de líquidos y ayer la jueza rechazó el pedido de ingreso a la sala del médico particular que la atendió.

El defensor citó la Convención de Belem Do Pará y la Convención de los Derechos del niño por los cuales debe prevalecer el interés superior del niño a nacer. Solicitó así que se revoque la resolución de la jueza natural de mantener la prisión preventiva de su asistida y se morigere la misma dictando su arresto domiciliario.

En contraposición el funcionario de fiscalía pidió que se rechace la solicitud de la defensa y se confirme la resolución de la jueza Tassello ya que la misma fue debidamente fundada. Destacando la gravedad del hecho investigado calificado provisoriamente como “tentativa de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego”.

Luego del hecho Rúa fue detenida en cuasi-flagrancia.

La jueza no desconoció el estado de embarazo de Rúa, pero dispuso que quien debería evaluarla es el Cuerpo Interdisciplinario Forense y no un médico de parte. Solicitando por todo ello que se confirme la resolución apelada ya que la misma fue debidamente fundada y conforme a Derecho, y se mantenga la prisión preventiva de la coimputada.

Finalmente, los jueces del tribunal de revisión luego de deliberar, hicieron lugar al pedido de la defensa y dispusieron el arresto domiciliario de la coimputada. Argumentó que si fuera condenada sería beneficiaria del “artículo 10, inciso e y f” del Código Penal de la Nación, es decir la medida de coerción sería más grave que la propia pena. Se debe proteger los Derechos del niño y en el proceso se presume su inocencia. La mujer gestante debe ser reconocida por su estado de vulnerabilidad. No dejando de reconocer la gravedad del hecho investigado y la calificación imputada con una expectativa de pena alta.

El tribunal de revisión (por videoconferencia) fue integrado por los jueces penales de Esquel Jorge Novarino y Martín O´Connor; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Maximiliano Morsucci, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa de Rúa (por videoconferencia) fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular de la misma.