Andy Chango renunció a Blender

El siempre polémico Andy Chango volvió a dar de qué hablar, esta vez en el mundo del streaming. Durante una emisión del programa "Costa Strim Baby", conducido por Guille Aquino en el canal "Blender", el artista sorprendió a todos al anunciar su renuncia en vivo. Con críticas punzantes, expresó su descontento con el formato, al que calificó como un espacio de "incontinencia verbal".

“Chicos, me cuesta un montón. No me gusta. Yo creo que hay contenidos y hay incontinencias, y que el streaming se basa en incontinencias, en hablar boludeces todo el tiempo”, declaró, visiblemente incómodo. A continuación, agregó: “Como estoy grande, hice discos y me gusta el arte, en este momento en vivo renuncio con todo el amor que te tengo, Guille... Un placer, los amo, pero no puedo aguantar un segundo más acá”.

Acto seguido, Chango se quitó el micrófono y abandonó el estudio, dejando perplejos a sus compañeros y al público. La escena desató un intenso debate en redes sociales, donde las opiniones estuvieron divididas. Algunos elogiaron su valentía al criticar un medio que, según ellos, fomenta la superficialidad, mientras que otros señalaron que su actitud fue desmedida y poco profesional.

Embed RENUNCIÓ ANDY CHANGO EN VIVO pic.twitter.com/g4qDwZgq30 — BLENDER (@estoesblender) January 9, 2025

El fenómeno del streaming y su falta de profundidad según Andy Chango

El comentario de Chango apunta a un aspecto central del streaming contemporáneo: la ausencia de guion estructurado. Los programas como "Costa Strim Baby" suelen depender del carisma y la espontaneidad de sus integrantes, generando contenido en tiempo real.

Si bien esta característica es celebrada por muchos, también da lugar a críticas como las de Chango, quien cuestionó el verdadero valor artístico y cultural de este tipo de producciones.

El público, por su parte, parece aceptar este estilo, valorando la autenticidad de los conductores y panelistas. Sin embargo, las reflexiones de Chango pusieron sobre la mesa la idea de que este modelo puede fomentar una comunicación vacía y sin propósito más allá del entretenimiento pasajero.

Andy Chango es conocido por no tener pelos en la lengua y por desafiar las normas establecidas. Con una carrera que incluye discos de rock, libros y su interpretación de Charly García en la serie de Fito Páez, siempre se ha movido en la búsqueda de un arte con significado.

Esta renuncia en vivo parece ser más que un simple acto impulsivo; es una declaración contra un modelo que, según él, no aporta valor.