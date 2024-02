Asaltaron a Gianinna Maradona y no recuerda ninguna contraseña

Las últimas horas fueron bastante aciagas para Gianinna Maradona. Es que la hija de Diego contó en sus redes sociales que sufrió el robo de su teléfono. En este sentido se encargó de contarlo en su cuenta de Instagram y expresar el dolor por algunos objetos valiosos perdidos.

Gianinna Maradona fue víctima de asalto y aún se encuentra un tanto afectada por lo ocurrido. Se debe a que no sólo vivió un mal momento, sino que también perdió varias cosas junto a su teléfono que tenían un gran valor sentimental.

En su cuenta de Instagram, la hija de Maradona brindó algunos detalles de lo que le ocurrió y lanzó una advertencia respecto a sus cuentas y la imposibilidad de recuperarlas: “Me robaron el celular el martes y perdí todo porque no recuerdo ninguna contraseña. ¡Ninguna!”.

En esta sintonía, Gianinna Maradona reveló qué fue lo que más le dolió perder de aquellos objetos que estaban junto a su teléfono y que los ladrones se llevaron sin piedad: “Lo que más me dolió es perder la estampita de mi viejo, la foto 4x4 de Benja y los stickers que tenía en la funda”.

Por supuesto que se encontraba bastante enojada por la situación, por lo que incluso optó por enviarle un mensaje a los ladrones. “Ojalá lo vendan y les sirva más de lo que me servía a mí. Todavía estoy sin WhatsApp y sin número de teléfono”, comentó aclarando que aún se encuentra incomunicada.

Para cerrar con su comunicado, optó por agradecerle a Fierita Catalano, su gran amigo que le dio una mano para poder recuperar su cuenta de Instagram, en la cual estaba dando este comunicado: “Instagram no me dejaba recuperar mi contraseña tampoco. Me ponía que mi usuario no existía y Fierita Catalano me salvó la vida. Gracias, te queremos”.

De esta manera, Gianinna Maradona dejó en claro que pese al hurto que sufrió se encuentra en buen estado. Tan es así que incluso sólo debió lamentarse por algunos detalles de gran valor sentimental que se encontraban en la funda de su teléfono. Por lo pronto, continuará incomunicada y en búsqueda de recordar las contraseñas del resto de sus cuentas.