Asesinó a su ex esposa y madre de sus hijas

Un nuevo femicidio conmocionó ayer a Catamarca. Anyelén Gallo Arias (35) murió como consecuencia de asfixia por estrangulamiento. La policía detuvo por el hecho a su ex esposo y padre de sus tres hijas, Leonardo Olás (36), quien trabaja como empleado de seguridad en la minera Farallón Negro y tenía restricciones de acercamiento.

Fue en horas de la mañana cuando el propio Olás llamó al 911 para pedir que una ambulancia vaya urgente hacia a la zona oeste de la ciudad Capital, hasta barrio San Fernando donde residía su ex esposa. Anyelén estaba tirada en el piso. Olás le dijo a los paramédicos que ella habría ingerido pastillas de clonazepam. Era mentira y ella ya estaba muerta.

Anyelén había mantenido una relación de 11 años con Olás y hacía un año que había concluido su relación. Estaban separados de hecho, sin embargo, y por relatos de sus amigas se conoció que él la continuaba hostigando.

“Hago visible tu cara Leonardo Olas porque no tengo duda alguna que fuiste vos. No solo te llevaste la vida de mi amiga, ¡sino la de la madre de tus hijas! Te mereces lo peor del mundo, yo fui testigo de tus golpes, yo pasaba horas por teléfono con ella llorando porque no sabía qué hacer para tenerte lejos, yo me quedé noches enteras cuidándola por miedo a que vos llegues, yo fui testigo de las denuncias que te hacía y de las restricciones que tenías que jamás cumpliste. Hago visible tu cara y aunque esto no aliviane ningún dolor. Hasta el fin de mis días voy a hacer justicia”, posteó una de las amigas.

En septiembre, Anyelén había radicado una denuncia contra él por violación de domicilio. La Justicia confirmó a Catamarca/12 que fue detenido e imputado, pero dejado en libertad por falta de antecedentes. No obstante, tenía restricciones que incumplía cada vez que bajaba de la mina.

Alrededor de las 20, los resultados de la autopsia determinaron que la joven falleció como consecuencia de asfixia por estrangulamiento. Los detalles fueron confirmados a los familiares de la víctima. Su madre, entonces se animó a pedir justicia para su única hija y madre de sus nietas.

Olas quedó detenido luego de que se confirmara la muerte de Anyelén.

Marcha

Organizaciones feministas de la provincia convocaron a una marcha en pedido de justicia para hoy a las 17 en plaza 25 de Mayo.