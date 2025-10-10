Autoridades municipales recibieron al embajador de Portugal

El viceintendente Sampaoli recibió al embajador Gonçalo Teles Gomes e integrantes de la Asociación Portuguesa. Durante el encuentro se habló de retomar convenios de hermandad entre Comodoro Rivadavia y la ciudad Faro, en lo que respecta a actividades del mar, energía mareomotriz y fotovoltaica.

Este viernes por la mañana, en la Sala de Reuniones de la Intendencia, se llevó adelante el encuentro protocolar enmarcado en el 102° Aniversario de la Asociación Portuguesa de Comodoro Rivadavia. En representación del intendente Othar Macharashvili, el viceintendente Maximiliano Sampaoli dio la bienvenida al embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Teles Gomes.

Además, estuvieron presentes el secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión, y presidente del Ente Comodoro Turismo, Fernando Barría; el presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el vicepresidente de la Federación de Comunidades Extranjeras (FEDECOMEX), Daniel Amado; la presidente de la Asociación Portuguesa, Carmen Da Cruz Marcos; integrantes de la Comisión Directiva y la reina de la colectividad lusa.

Al respecto de la reunión protocolar, Sampaoli expresó el placer y orgullo de darle l bienvenida a la ciudad al Embajador de Portugal al tiempo que puso énfasis en la importancia de que en su itinerario se encuentre Comodoro, “ya que en los últimos años hemos tenido la posibilidad de recibir a los embajadores de Japón, Países Bajos, España, Chile, Bulgaria; mientras otros han participado vía Zoom desde la Expo Industria como el de Australia y Corea”.

Además de dialogar de las distintas actividades propias de la colectividad, “tenemos mucho interés en reflotar algunos convenios de hermandad que ha tenido la ciudad de Comodoro hace muchos años atrás, fundamentalmente con la región de Algarve, y particularmente con la ciudad de Faro. Ellos tienen mucha experiencia en algunas cuestiones productivas que nosotros estamos incipientemente trabajando como la piscicultura, la energía mareomotriz y fotovoltaica”.

Sampaoli destacó la buena predisposición del embajador para poder trabajar en conjunto y aprovechar toda esta experiencia y conocimientos que los portugueses tienen en algunas materias que hoy se están trabajando aquí en nuestra ciudad. “Seguramente en el corto plazo, reflotaremos el convenio con Faro y Algarve, y a partir de allí poder encontrar soluciones a algunos de los temas que venimos trabajando desde todas las áreas municipales”.

El embajador de Portugal, se mostró feliz de su primera visita a esta ciudad, al decir: “Comodoro tiene la comunidad portuguesa más austral de Argentina, muy importante e histórica. Han sido los pioneros en la formación de Comodoro y fue una oportunidad de venir a conocer, estar con la comunidad y reunirme con las autoridades municipales, para entender los desafíos del municipio, ver en qué podemos colaborar y también agradecer la forma en como Comodoro ha recibido siempre a las diferentes olas de inmigración portuguesa”.

Gonçalo Teles Gomes, ponderó el desarrollo que tiene Comodoro “que más allá de los hidrocarburos de los que toda la gente habla, es un territorio que tiene mucho potencial en todo lo que es tema de pesca de mar, energía renovable y economía del conocimiento. Hablamos –destacó- de experiencias similares en Portugal y de cómo podíamos colaborar”, al tiempo que resaltó que “Comodoro tiene un hermanamiento firmado con un gran municipio en Portugal, con Faro en Algarve. De hecho, es la región donde viven la mayor parte de los portugueses que están en Comodoro”.

El embajador valoró la posibilidad de reactivar el acuerdo de hermandad para beneficio de todos, “es uno de los objetivos, aparte de venir a conocer la comunidad, el Municipio y participar en este aniversario tan importante de la Asociación, que es una de las más antiguas en Argentina”.