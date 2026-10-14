El trelewense, en categoría Elite, se impuso el último domingo en el autódromo General San Martín. Más de cien ciclistas de toda la región tomaron parte de la competencia.

Axel Galdames ganó en la gran cita del ciclismo en la ciudad

En una vibrante jornada disputada el último domingo en el autódromo General San Martín, Axel Galdames se consagró ganador de la competencia organizada por el Club de Ciclismo Comodoro Rivadavia (C.C.C.R.), en la cual participaron más de 100 ciclistas de toda la región.

En una carrera que estuvo marcada por un ritmo demoledor desde la largada y con un excelente nivel de los ciclistas, que protagonizaron un emocionante cruce de meta, el trelewense se impuso en categoría Elite y festejó en la exigente prueba que se realizó el fin de semana.

Por su parte, el segundo lugar del podio quedó en manos del representante del Club de Ciclismo Comodoro Rivadavia, Rodrigo Cabibbo, y la tercera ubicación fue para Willy Lloyd (Trelew). A su vez, el comodorense Leandro Vargas logró el cuarto puesto.

Desde el C.C.C.R. destacaron el éxito de la convocatoria y el excelente nivel deportivo mostrado en el circuito. Además, la organización agradeció especialmente el respaldo de Comodoro Deportes y su presidente Hernán Martínez.

Asimismo, valoraron la colaboración del director de Deportes de Rada Tilly, Ignacio Barreto; Raúl Roberto Roldan; Sindicato SUTIAGA; Bicicletería Cabibbo; Pedro Díaz Productor Seguros Rivadavia; Marcelo Fabián Agrelo (Auto Moto Club Comodoro Rivadavia); Panadería Dulce Deleite (Graciela Pincheira); Photograpy Andrés Run; y Zorrito Bike (Sebastián Andrés Aguilar).

POSICIONES FINALES

MASTER D

1) Ricardo Cabibbo (C.C.C.R)

2) Miguel Almonacid (Trelew)

3) Fabián Iniesta (Puerto Deseado)

4) Antonio Quiroga (Caleta Olivia)

5) Enrique Alustuey (Caleta Olivia)

MASTER E

1) Jorge Pérez (Virgen de Lourdes)

2) Germán Villalba (Esquel)

3) Eduardo Gonzáles (Virgen de Lourdes)

PROMO A

1) Nicolás Tejeda (Comodoro Rivadavia)

2) Valentino Lloyd (Trelew)

3) Julián Pariente (Comodoro Rivadavia)

4) Tiziano Oyarce (C.C.C.R)

5) Benjamín Opazo (Zorrito Team)

6) Damián Pintos (Caleta Olivia)

7) Carlos Arana (Comodoro Rivadavia)

8) Daniel Barrionuevo (C.C.C.R)

9) Gabriel Morales (Caleta Olivia)

PROMO B

1) Guillermo Quiroga (Pedal Club Caleta Olivia)

2) Oscar Ruarte (Comodoro Rivadavia)

3) Juan Martín Benavidez (Comodoro Rivadavia)

4) Cristian Gómez (C.C.C.R)

5) León Hueller (Comodoro Rivadavia)

6) Miguel Díaz (Wenuy)

7) Héctor Dorado (Caleta Olivia)

8) Raúl Morales (Virgen de Lourdes)

9) Enrique Sayago (Caleta Olivia)

MTB

1) Elías Sánchez (Caleta Olivia)

2) Hugo Ramos (C.C.C.R)

MASTER C

1) Federico Lemarchand (Trelew)

2) Alejandro Suárez (Trelew)

3) Daniel Reyes (Team La Manada)

4) Javier Evans (Trelew)

5) Martín Alarcón (Team RompePiernas)

6) Cristian Maimo (Pico Truncado)

7) Ariel Gamarra (C.C.C.R)

8) Diego Balboa (Caleta Olivia)

9) Juan Carlos Gómez (C.C.C.R)

10) Luis Faisca (Rada Tilly)

11) Omar Rodríguez (Trelew)

MASTER B

1) Aldo Atencio (C. Olivia)

2) Tomás Malerba (Trelew)

3) Federico Solís (Team Tapia)

4) Daniel Haro (Team RompePiernas)

5) Ernesto Cervantes (Trelew)

6) Eduardo Astudillo (C.C.C.R)

7) Oscar Mamaní (Team La Manada)

8) Ramón Schwemmer (Team La manada)

9) Reinaldo Tapia (Team Tapia)

10) Martín Seewald (Comodoro Rivadavia)

11) Ariel Moreyra (Trelew)

12) Jonatán Burgos (Virgen de Lourdes)

13) Miguel Vázquez (Team RompePiernas)

14) Gastón Alguieta (Team la Manada)

15) Mauricio Griffiths (Comodoro Rivadavia)

16) Javier Estrada (Pico Truncado)

17) Esteban Morales (Caleta Olivia)

18) Santiago Vera (Pico Truncado)

19) Roberto Geréz

DAMAS ELITE

1) Dalma Morales (Virgen de Lourdes)

2) Lorena Acosta (Trelew)

3) Maia Agüero (Puerto Madryn)

4) Joselin Vilte (Pico Truncado)

5) Luciana Morales (Rada Tilly)

6) Xiomara Barrera (Puerto Madryn)

DAMAS +35 AÑOS

1) Jorgelina Steger (Rada Tilly)

2) Carolyn Abello (Las Heras)

3) Nayare Valdés (Puerto Deseado)

ELITE

1) Axel Galdames (Trelew)

2) Rodrigo Cabibbo (C.C.C.R)

3) Jhon Willian Lloyd (Trelew)

4) Leandro Vargas (Comodoro Rivadavia)

5) Benjamín Farías (Gaiman)

6) Nahuel Olguín (C.C.C.R)

7) Manuel Escanes (Puerto Madryn)

8) Daniel Reyes (Team La Manada)

9) Aldo Atencio (Caleta Olivia)

10) Gabriel Aranda (Puerto Madryn)

11) Lisandro Sastre (Telsen)

12) Luis Díaz (Team RompePiernas)

13) Fabricio Gacitúa (Trelew)

14) Nahuel Bordón (Virgen de Lourdes)

15) Alejandro Suárez (Team Lema)

16) Gabriel Aguilar (Rawson)

17) Federico Solís (Team Tapia)

18) Ricardo Cabibbo (C.C.C.R)

19) Eduardo Contreras (Trelew)

20) Julio Villagra (Caleta Olivia)

21) Eduardo Mansilla (Trelew)

22) Eduardo Astudillo (C.C.C.R)

23) Thiago Cabrera (Esquel)

24) Mateo Araya (Comodoro Rivadavia)

25) Ariel Marcial (Caleta Olivia)