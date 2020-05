Bariloche tiene 10 barrios afectados por COVID-19

"El virus ha tomado diferentes partes de la ciudad", dijo el director del hospital Leonardo Gil. Señaló que los pacientes contagiados no provienen de un único sector. Advirtió que se esperaba un segundo brote y que los contagios seguirán en crecimiento.

El virus que provoca el COVID-19 circula en Bariloche y a pesar de que este rebrote se inició desde un barrio, los contagios se propagaron por el mismo nexo epidemiológico y hoy hay personas con coronavirus de diez barriadas de esa ciudad rionegrina.

Actualmente en Bariloche hay 27 personas internadas y aisladas con coronavirus de los cuáles un paciente se encuentra con pronóstico reservado, con asistencia respiratoria mecánica y en terapia intensiva, según confirmó el director del hospital Ramón Carrillo, Leonardo Gil, quien anticipó que se seguirán sumando casos positivos en la ciudad.

El inicio del nuevo brote surgió a través de un núcleo familiar de un barrio conocido como San Cayetanito y uno de sus miembros que tuvo contacto con varias personas de distintos puntos de la ciudad. Por eso los pacientes que enfrentan la enfermedad actualmente provienen de distintos barrios, todos ellos de sectores populares del Alto y del Este de Bariloche.

Del total, hasta hoy, solo 3 personas residen en el barrio San Cayetanito pero hay 16 contagiados de este nexo epidemiológico.

“El virus ha tomado diferentes partes de la ciudad, no es un solo barrio. Hasta ahora contabilizados tenemos entre 10 y 11 barrios, es decir que el virus ha tenido contagios de acuerdo al movimiento de las personas”, explicó Gil al diario Río Negro.

El médico señaló que esta situación actual “nos tiene que hacer reflexionar de la importancia de lo que son las medidas de prevención, del cumplimiento de no compartir utensilios, el mate, no tomar cerveza del pico y no romper las reglas que están establecidas”, afirmó y acotó que se debe fortalecer el uso de tapabocas, el distanciamiento social (de 1,5 metro mínimo) y lavarse las manos como una de las medidas más importantes para prevenir el contagio.