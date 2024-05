Bebían en la vía pública, insultaron a la policía y terminaron presos

En un incidente que tuvo lugar este martes, alrededor de las 18:30 horas, en la calle Sarmiento 480 aproximadamente, dos hombres fueron detenidos por la policía.

Los detenidos, identificados como C. J. C. y M. J., ambos de 35 años, fueron encontrados por personal policial ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Cuando se les pidió que se retiraran, se negaron e insultaron a los uniformados. Además, no quisieron proporcionar sus datos personales.

Después de agotar todas las posibles instancias de mediación y diálogo, los oficiales procedieron a detener a los hombres y trasladarlos a la Comisaría Seccional Primera, donde fueron debidamente identificados.

Se informó del incidente a la Fiscalía Contravencional y al Juzgado de Paz. El oficial que intervino en el incidente confirmó la detención.

Este incidente se considera una infracción a los artículos 104, 158, 159 y 183 del Código de Convivencia Ciudadana. Estos artículos se refieren a comportamientos que perturban la paz y el orden público.