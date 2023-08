C+/ CINE EN COMODORO

Jaime Reyes, recién graduado de la universidad, regresa a casa con muchos planes para su futuro, pero descubre que su casa no está exactamente como la dejó. Mientras Jaime busca encontrar su lugar en el mundo, el destino interviene y de repente tiene en sus manos una antigua reliquia de biotecnología alienígena: el Escarabajo. Cuando de repente el Escarabajo elige a Jaime como su anfitrión simbiótico, le dota de una armadura increíble con poderes extraordinarios e impredecibles que van a cambiar para siempre su destino y le convertirán en el superhéroe Blue Beetle.

“Siempre quise crear algo que disfrutara”, dice el puertorriqueño Angel Manuel Soto, director de la película. “Si tuviera los poderes de Jaime, ¿por qué me limitaría? ¿Por qué limitaría mi imaginación? Como latino, acepto el anime; crecí viendo anime. Crecí viendo esa espada. Siempre quise empuñarla, e incluso si no puedo, la estoy empuñando indirectamente a través de Blue Beetle. Queríamos que Jaime viviera en un mundo en el que sintiera que encajaba con sus circunstancias. Lo que buscábamos era un área metropolitana de latinos, queríamos empezar en un mundo donde se entendiera que esta es la población”.

Soto ha revelado que originalmente tenía su punto de mira cinematográfico apuntando a un personaje de DC bastante diferente: Bane. “Quería presentar ideas, y una de ellas era la historia de origen de Bane”, contó. “Siempre pensé que algo interesante sería explorar su realidad y cómo un personaje como ese se convierte en lo que es”. Pero cuando recibió la llamada de Warner Bros., descubrió que la conversación iba por otro camino, dado que el estudio estaba trabajando en algo completamente diferente. Representantes de la compañía le dijeron: “Está este personaje que hemos estado desarrollando durante un par de años. Blue Beetle, un superhéroe latino”. Al respecto, Soto ha declarado: “Somos parte del universo, somos parte del mundo, somos parte de los planes que han estado creando para las futuras entregas del DCU”.

“Queríamos que Jaime viviera en un mundo que sintiera que encajaba en sus circunstancias”, dice el protagonista, Xolo Maridueña, ya conocido por su papel de Miguel Díaz en la serie de TV “Cobra Kai”. “Lo que buscábamos era un área metropolitana de latinos. Queríamos empezar en un mundo donde se entendiera que esta es la población”. Soto, por su parte, revindica el derecho de la comunidad latina a participar en producciones de este tipo: “Yo espero que mi historia sirva para demostrar que se puede lograr. No solamente por la pasión que tienen los cineastas, porque me consta que la pasión la tienen. Quizás para que las personas que están allá arriba en el poder, vean que si se apuesta al talento, quizás podemos hacer cosas grandes. Pero hay que creer en los locales, no en los de afuera”.

Título original: Blue Beetle

Género: Ciencia ficción, superhéroes, acción

Origen: EE.UU. Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 2 horas 7 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Angel Manuel Soto

Guión: Gareth Dunnet-Alcocer

Producción: Zev Foreman, John Rickard

Música: The Haxan Cloak

Fotografía: Pawel Pogorzelski

Montaje: Craig Alpert

Reparto:

Xolo Maridueña (Jaime Reyes / Blue Beetle), Susan Sarandon (Victoria Kord), Becky G (voz de Khaji-Da), Elpidia Carrillo (Rocio Reyes), George Lopez (Rudy Reyes), Adriana Barraza (Nana), Damián Alcázar (Alberto Reyes), Bruna Marquezine (Jenny Kord), Belissa Escobedo (Milagro Reyes), Raoul Trujillo (Carapax el Hombre Indestructible)