Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore debido a la demencia

La salud de Bruce Willis está pasando por una fase muy complicada, debido a la demencia frontotemporal que padece el actor. Según trascendió, tras unas vacaciones en Italia, Demi Moore fue a visitar al padre de sus hijas y vivió una situación complicada.

De acuerdo al medio Closer, una fuente de la familia aseguró que la estrella de Duro de matar desconoció por completo a la actriz, una situación que la impactó y conmovió por completo.

“Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía. Ella no tenía idea de que él había caído tanto”, indicó el informante a ese medio. Al parecer, el actor todavía sabe quiénes son sus hijas y su actual esposa, Emma Heming, según indicó esta fuente.

La enfermedad que tiene Bruce Willis es una enfermedad neurodegenerativa que va carcomiendo con el correr del tiempo la capacidad cognitiva de la persona, lo que tiene mucho impacto entre los familiares del afectado y sus seres queridos.

Hace un par de semanas, uno de los grandes amigos de Bruce Willis hizo una revelación que está relacionada con lo que se enfrentó Demi Moore: el actor ya no puede comunicarse verbalmente con nadie debido a la progresión de la demencia frontotemporal que sufre.

El comentario de Glenn Gordon Caron, creador de la serie Luz de Luna y amigo de Willis, surgió al contar en una entrevista con The Post que hasta hace algún tiempo podía tener diálogos con el actor, pero ya no.

“Mi sensación es que entre uno y tres minutos sabe quién soy. Él ya no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las tiene disponibles. Sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí, pero la alegría de vivir se le fue”, comentó.

El realizador fue el primero que le dio una oportunidad de Bruce Willis, con el personaje del detective David Addison Jr. en la serie Luz de Luna, que protagonizaba junto a Cybill Shepherd. La ficción fue anterior a Duro de matar, el film que convirtió en una estrella al actor.