Bullrich intentó que Chilavert sea su candidato en La Matanza

La presidenta del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, reveló este martes que negoció con el ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert para que sea su candidato a intendente de La Matanza.

"A mí me encantaría, pero ahora está trabajando en Paraguay. Me dijo que a él le encantaría y me parece que es una persona que tiene fuerte personalidad, tiene arrastre, es un tipo con ideas claras pero me dijo: 'Me voy por mi Paraguay', veremos", comentó la dirigente en declaraciones a Radio Continental.

El legendario ex guardameta de Vélez se convirtió en empresario apenas finalizó su trayectoria en el fútbol profesional y luego dio el paso a la política ya que anunció a mediados del año pasado que sería candidato a presidente de su país, mediante un mensaje en las redes sociales.

Comenzó su actividad proselitista en su país con el lema "Chila 2023" pero los sondeos no le estaban dando una alta intención de voto, por lo que Bullrich habría aprovechado para hacerle el ofrecimiento de pasarse a la política argentina.