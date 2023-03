Burlando explicó por qué aparece un asesino de Cabezas en su spot

El abogado Fernando Burlando admitió en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), que uno de los vecinos de la villa donde filmó su spot de campaña con vista a una candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires no es un vecino tomado al azar, sino que se trata de José Luis Auge, uno de los asesinos del reportero gráfico José Luis Cabezas y a quien defendió en su momento.

Burlando, que en el spot de campaña recorre un barrio pobre con ropas de indigente, aclaró que “no chequeé si es José Luis Auge el que aparece en la filmación”, a pesar de darle un abrazo y de haber sido Auge su cliente durante años.

“Cuando defendí a los condenados por el asesinato de José Luis Cabezas yo era muy chico. De todos modos no estoy arrepentido de haber defendido a los asesinos”, agregó Burlando.

En los últimos días lanzó un spot en donde visitó un barrio humilde con una vestimenta muy sencilla: musculosas y ojotas.

“La crítica no me preocupa, no es un spot, es un video casero. No es algo que estamos acostumbrados a ver en la política. Es algo muy a pulmón, el gasto que tuvimos en la campaña en estas primeras dos semanas es igual a uno o dos tanques de nafta. Queremos demostrar que la austeridad puede estar presente incluso en las campañas, no sólo en la función”, sostuvo el abogado que reforzó su notoriedad al asumir la querella en nombre de los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado por una patota de rugbiers en Pinamar el 18 de enero de 2020.