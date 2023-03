Burlando: "tengo un equipo que no es muy profesional"

El abogado Fernando Burlando debió salir a pedir disculpas por la participación de José Luis Auge —uno de los condenados por el crimen del fotógrafo José Luis Cabezas— en su spot de campaña para la gobernación bonaerense y, frente a la ola de repudios que cosechó en los últimos días, decidió eliminar el video.

"Yo no soy Dios ni quién para juzgar a la gente, pero sí lo bajé de las redes porque me parecía lógico y sobre todo porque podía interpretarse como una provocación", dijo el letrado.

"Era un video casero. En función de ciertos principios que tenemos (en la campaña), uno de ellos es la austeridad. Tengo un equipo que no es muy profesional, que tal vez no evalúa, no filtra situaciones, porque esta era una situación para ser filtrada", ensayó a modo de excusa.

Y añadió: "Yo no cancelo ni juzgo, no voy a jugar a nadie porque no me corresponde, porque no me considero autoridad para hacerlo. En algún momento no lo pude creer que haya pasado esto y constatada la situación lo que hice fue borrar ese video".

Lo ocurrido, sin embargo, fue presentado por el letrado como una motivación para fortalecerse: "Respecto de la opinión, de todo lo que puedan decir, no va a ser un freno para mí. Es más, creo que es una situación que me fortalece y que me motiva para salir adelante con otro tipo de ojo y controles, y bueno solamente pedir disculpas por lo que pasó", concluyó.

Lo cierto es que días atrás, en una entrevista radial, Burlando ya había sido consultado sobre la aparición de Auge en su spot y la había defendido. "Hay mucha gente con antecedentes. No soy quién para cancelar a nadie (...). No quiero cancelar a un barrio o a gente porque haya habido un episodio de estas características. Eso retrasa. Todo esto nos remite al odio y al castigo permanente", había expresado en Radio Perfil.

En esa entrevista, también dijo que no se arrepentía de haber "defendido" a los asesinos del fotógrafo. "No van a modificar mis ideas ni mis convicciones", planteó el letrado.

El sábado pasado, tras la publicación del cuestionado spot, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) emitió un comunicado repudiando la exhibición de Auge como "parte de la campaña proselitista de Fernando Burlando" y pidió que "el pueblo no olvide" a la hora de votar.

En ese sentido, Argra recordó que "cuando las maniobras policiales para diluir la investigación del asesinato de nuestro colega José Luis Cabezas fueron abortadas por la movilización social, aparecieron Los Horneros, y con ellos Fernando Burlando".

"Con su inexplicada presencia, los auto inculpados del crimen fueron adaptando sus versiones al ritmo de la demostración de sus inconsistencias", señaló Argra, al tiempo que recordó que la "condena judicial fue ejemplar, pero limitada a los ejecutores y efímera" y que "en todo estuvo Burlando".

"Durante años, no descansó en asistir a sus pupilos para que gozaran de todas las garantías retaceadas a cualquier condenado, y lograran una libertad temprana con rápidos pases de magia procesal", remarcó la asociación de reporteros.

Ahora, "entusiasmado con su carrera política, ha hecho un spot de campaña en un barrio, y la sombra ominosa de uno de Los Horneros lo ha acompañado", continuó la organización. Y concluyó: "Parecería grotesco si no fuera infame. Argra no pretende venganza ni hace sonar los tambores de la cancelación. Allá ellos. Solo deseamos que, a la hora de votar, el pueblo no olvide".