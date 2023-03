Camiones por cualquier lado, robo de containers y bateas sin control

Los vecinos de Comodoro Rivadavia están hartos de los camiones que circulan por el interior de la ciudad, más precisamente por el interior de los barrios, y por aquellos que deciden, sin recibir ningún tipo de multas, convertir cuadras en pequeños parques industriales.

En los barrios de zona sur que comprenden el triángulo de Abel Amaya, Isidro Quiroga y Juan XXIII, hace años conviven con el problema del olor a cloacas que proviene de la planta de tratamiento del Cordón Forestal, que recibe las aguas residuales de gran parte de la ciudad. A esto se suma la presencia constante de camiones que circulan por calles pequeñas, generando inconvenientes para el tránsito y para los vecinos.

"Es una vergüenza lo que pasa acá. Los camiones pasan a cualquier hora, hacen un ruido infernal y rompen todo. Las calles están llenas de pozos y las veredas están destrozadas. No podemos ni salir a caminar porque nos tapan el paso", expresó un vecino del barrio Isidro Quiroga, que pidió reserva de su identidad.

Los vecinos han reclamado en innumerables ocasiones ante las autoridades, pero parece no haber respuestas ni soluciones a la vista. Según denuncian, los camiones no respetan las normas de tránsito ni las zonas permitidas para circular o estacionar.

ROBO DE CONTAINERS Y BATEAS SIN CONTROL

Los habitantes también sufren las consecuencias del crecimiento exponencial del negocio de las bateas, que utilizan casas particulares como zona de carga, descarga y aparcamiento. Además, se registran robos de containers y bateas sin control.

Según denuncian, hay pequeñas empresas que ofrecen sus servicios sin ningún tipo de control ni habilitación. "Es una falta de respeto lo que hacen. Los camiones pasan a cualquier hora, hacen un ruido infernal y ocupan todo el espacio público. No podemos ni salir ni entrar a nuestras casas porque nos bloquean el paso. Además, rompen las calles y las veredas con el peso de las bateas", expresó un vecino del barrio Juan XXIII, que prefirió mantener su nombre en reserva.

"Es un descontrol total. No sabemos quiénes son ni de dónde salen estas empresas. No tienen ningún tipo de identificación ni documentación. No sabemos si pagan impuestos ni si tienen seguro. Tampoco sabemos el origen de las bateas y los containers que usan. Muchos son robados de empresas petroleras", manifestó otro vecino del barrio Abel Amaya.

Sumado a esto, en las últimas semanas se pudo conocer una denuncia de un particular que sufrió el robo de un container que había adquirido de forma legal y tenía en la vereda de su casa, a la espera de poder entrarlo a su terreno.

El perjudicado llegó a su casa y se encontró con que había desaparecido, y al ver las cámaras dio con una empresa que fue y lo levantó sin más. Al acudir a esta empresa de acarreo, le dijeron que una conocida empresa de transporte de larga distancia había requerido sus servicios y que el container estaba en el playón de dicha transportista.

Al acercarse al lugar, el conocido dueño de la empresa aseguró haber adquirido de forma legal el container, pero no mostró documentación que lo ratifique y el denunciante al acercarse a las autoridades pertinentes recibieron evasivas.

Al parecer, el robo de containers y otros materiales por parte de esta empresa serían habituales y habría cierta complicidad con dicho empresario por parte de quienes deberían investigar.

La persona que quiso hacer la denuncia no quiso brindar más detalles a este medio y aseguró que arreglaría la situación “de forma personal y a mí manera”.