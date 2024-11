Campaña de libertarios para darse de baja de Spotify

Una campaña insólita desatada por militantes libertarios puso en el centro del debate a Spotify, la plataforma de música más popular del mundo, y a la cantante argentina Lali Espósito. La controversia comenzó cuando la cuenta oficial de Spotify Argentina publicó un tuit promocionando el lanzamiento de su nuevo tema, "No me importa". Lo que parecía un simple anuncio de una canción se transformó rápidamente en el foco de una oleada de críticas por parte de seguidores de la ideología libertaria, quienes reaccionaron con furia ante el lenguaje inclusivo reflejado por la plataforma.

La polémica comenzó cuando Spotify difundió en sus redes sociales la frase "Lali madre de todxs lxs argentixs", en relación con el lanzamiento de su nuevo tema. Este posteo generó una serie de reacciones hostiles por parte de los conocidos "trolls" libertarios, quienes se sintieron ofendidos tanto por la frase como por la presencia de la artista en la plataforma.

El grupo de usuarios, alineados con el discurso de Javier Milei, lanzó una campaña nacional con un solo objetivo: pedir a la empresa que retire el posteo o, en su defecto, boicotear la plataforma.

Ante la imposibilidad de lograr que Spotify eliminara el contenido, los militantes comenzaron a organizar un boicot masivo: darse de baja de Spotify. "Ya mismo me doy de baja", fue uno de los comentarios recurrentes en las redes sociales, mientras que otros usuarios, con tono irónico, agregaban: "Lali no es mi mamá".

Esta campaña fue encabezada por figuras libertarias como Ramiro Marra, "El Gordo Dan" y "El Trumpista", quienes rápidamente instaron a sus seguidores a abandonar la plataforma y cambiar a servicios alternativos como YouTube Music.

El tema se amplió aún más cuando varios militantes de la causa libertaria comenzaron a acusar a Spotify de promover "micromilitancia kirchnerista woke", y responsabilizaron a la plataforma por apoyar la figura de Lali, que ha sido una firme defensora de derechos como el aborto legal.

En medio de esta disputa digital, la campaña se amplió a otras figuras cercanas a Milei, como el director de Comunicación Digital Juan "Doe" Carreira y el director de Realización Audiovisual Santiago Oría, quienes también se sumaron a la recomendación de abandonar Spotify y utilizar YouTube Music en su lugar.

La respuesta de los fans de Lali no se hizo esperar. Lejos de desactivar el fenómeno, la polémica terminó por beneficiar a la cantante, quien no solo se mantuvo entre las más escuchadas en Spotify, sino que también se destacó en el ranking de YouTube Music.

"La campaña libertaria logró el efecto contrario", señalaron sus seguidores, quienes celebraron la visibilidad que la cantante había ganado. El tuit de Spotify, lejos de ser borrado, continuó siendo un factor de promoción que llevó a "No me importa" a ser tendencia en ambas plataformas.

De esta manera, lo que comenzó como un simple posteo promocional terminó desencadenando una de las campañas más extrañas y virales del ámbito político y cultural argentino.

Sin duda, en pocos minutos, "No me importa" no solo se convirtió en un himno musical, sino también en un símbolo de la polarización mediática y política que se vive en el país. La guerra digital entre fans y detractores de Lali sigue dando que hablar, y Spotify, por ahora, parece estar lejos de ceder.