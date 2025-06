Campaña de prevención por monóxido de carbono

En Caleta Olivia, personal de la Unidad 16ª que tiene su base en el barrio Unión, se apostó este miércoles en un trayecto de la avenida Mitre cercano a la rotonda que ensambla en la avenida Tierra Fuego, a fin de distribuir folletería explicativa sobre el gas tóxico que se produce por la mala combustión de gas natural, leña, carbón y otros combustibles.

La misma fue diseñada por especialistas del cuerpo de bomberos y de la empresa Distrigas, destacándose que este tipo de campaña de prevención se realiza principalmente durante los meses de otoño e invierno, cuando se produce la mayor cantidad de emergencia por el CO, tal como se identifica a la peligrosa combustión.

En tal sentido, en la folletería se detalla que es más denso que el aire y se dispersa con facilidad, no se ven no se saborea, no se huele y no irrita.

Por ello se solicita tomar precauciones con el uso de calefones, termotanques, calderas, estufas, braseros, salamandras, cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón y hornos a gas o a leña.

También se describe que ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno, causando nauseas, vómitos, falta de fuerza, desmayos y convulsiones y en muchos casos la muerte.

Por ello se recomienda controlar los artefactos y asegurar la ventilación de ambientes.